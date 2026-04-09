Kicillof pidió que la Corte bonaerense sume su apoyo por el reclamo a Nación

El gobernador. Axel Kicillof, pidió ayer apoyo frente al reclamo por fondos adeudados que la Provincia realiza a la Nación, conflicto que se dirime en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El llamado al acompañamiento fue ante los jueces de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, Gabriel Torres y Daniel Soria, y el ministro de Justicia provincial, Juan Martín Mena.

El pedido del Gobernador se da luego de haber hecho lo mismo a los intendentes alineados, en el reclamo que su gobierno realiza al nacional por más de 14 billones de pesos, que, según sostiene Kicillof, es el cálculo de lo adeudado por la gestión de Javier Milei a la administración bonaerense.

Ayer, en Olavarría, Kicillof hizo al poder judicial bonaerense un pedido contundente: “Ya hoy inaugurado este edificio,le pido al Poder Judicial de la Provincia que nos acompañe en el reclamo de los fondos”.

El gobierno bonaerense realizó ocho presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por fondos que adeuda el gobierno nacional con la administración bonaerense. La deuda asciende a 14 billones de pesos.

En esa línea, Kicillof sentenció: “Vengo a celebrar que recorrimos este edificio, estaba la obra parada desde 2018. Cuando se pone lo que hay que poner las cosas se terminan y se hacen. Es una enseñanza de que el torniquete aprieta cada vez más, no en los dirigentes sino en los trabajadores. Salió más de 20 millones de dólares y aunque algunos digan motosierra, es una inversión para los vecinos”.

SE LANZA EL MDF EN LA UBA

Por otra parte, se espera que hoy Kicillof lance su espacio político Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El acto está convocado para las 16 en el Aula Magna del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria, donde el mandatario provincial pretenderá posicionarse como candidato para las próximas elecciones en 2027.