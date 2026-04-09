La Reserva busca volver al triunfo ante Huracán

Obligado a levantar, la Reserva de Estudiantes visita en La Quemita a Huracán desde las 15, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Proyección Apertura. El partido se puede seguir a través de LPF Play o la plataforma de streaming del Club: Estudiantes Play.

Los dirigidos técnicamente por Jonatan Schunke vienen de dos derrotas consecutivas ante Boca y Ferro, lo que comenzó a comprometer al equipo en busca a la clasificación a los playoff del certamen. El Pincha se encuentra en el puesto 11 de la tabla de posiciones con 8 puntos, al doble de unidades del Xeneize, el último equipo de ingresar hasta el momento a zona de Cuartos de final

Por su parte, el conjunto de Parque Patricios cuenta con 11 puntos y está ubicado en la octava colocación del campeonato. Además, viene de igualar 1-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

CONVOCADOS

Arqueros: Tiziano van der Tuin y Martino Botti. Defensores: Matías Magdaleno, Pedro Santecchia, Máximo Desábato, Juan Caggiano, Nicolás Spaltro, Faustino Messina, Jorge Georgieff y Bautista Molinari. Mediocampistas: Lucas Cornejo, Agustín Traina, Benjamín Maliani, Ciro Spalletta, Thiago González y Agustín Ipoutcha. Delanteros: Franco Basualdo, Martín Naser, Franco Domínguez Ávila, Juan Emanuel Soler, Santino Daneri, Benjamín Sagües Barreiro y Nahuel Bazán.