Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo tiene un pozo de $4.000.000: mañana sale la tarjeta

Deportes |JUEGAN DESDE LAS 15 EN LA QUEMITA

La Reserva busca volver al triunfo ante Huracán

9 de Abril de 2026 | 05:26
Edición impresa

Obligado a levantar, la Reserva de Estudiantes visita en La Quemita a Huracán desde las 15, por la octava fecha de la Zona B del Torneo Proyección Apertura. El partido se puede seguir a través de LPF Play o la plataforma de streaming del Club: Estudiantes Play.

Los dirigidos técnicamente por Jonatan Schunke vienen de dos derrotas consecutivas ante Boca y Ferro, lo que comenzó a comprometer al equipo en busca a la clasificación a los playoff del certamen. El Pincha se encuentra en el puesto 11 de la tabla de posiciones con 8 puntos, al doble de unidades del Xeneize, el último equipo de ingresar hasta el momento a zona de Cuartos de final

Por su parte, el conjunto de Parque Patricios cuenta con 11 puntos y está ubicado en la octava colocación del campeonato. Además, viene de igualar 1-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero.

CONVOCADOS

Arqueros: Tiziano van der Tuin y Martino Botti. Defensores: Matías Magdaleno, Pedro Santecchia, Máximo Desábato, Juan Caggiano, Nicolás Spaltro, Faustino Messina, Jorge Georgieff y Bautista Molinari. Mediocampistas: Lucas Cornejo, Agustín Traina, Benjamín Maliani, Ciro Spalletta, Thiago González y Agustín Ipoutcha. Delanteros: Franco Basualdo, Martín Naser, Franco Domínguez Ávila, Juan Emanuel Soler, Santino Daneri, Benjamín Sagües Barreiro y Nahuel Bazán.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Giro en el crimen del jubilado en La Plata: detuvieron al jardinero

Estudiantes ganaba en Colombia, bajó su nivel y terminó 1 a 1 ante un modesto Independiente Medellín

La UTA anunció un paro de colectivos desde esta medianoche: qué pasará en La Plata

EL DIA EN COLOMBIA | El "papá" de Cetré: la historia de superación en Cali y su futuro en Estudiantes

Principio de incendio e impresionante operativo en La Plata: "La pava electrica hizo un cortocircuito"

Qué pasará con el precio de la nafta en La Plata tras el cese del fuego en Medio Oriente

Tragedia en la estación de La Plata: un hombre murió tras descompensarse al intentar subir al tren
+ Leidas

El Gobierno logró reformar la Ley de Glaciares

Más tensión entre la Provincia y un juez por el millonario embargo

Crece el malestar por los micros en La Plata y alertan sobre un escenario incierto

El Lobo ante Camioneros con un objetivo: ganar

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Tras 20 años, dos listas pugnan en la elección del club Regatas

VIDEO. De mayor a menor: el Pincha empató en Colombia

El punto afuera le sirve, pero el bajón del segundo capítulo instaló dudas
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. De mayor a menor: el Pincha empató en Colombia

El punto afuera le sirve, pero el bajón del segundo capítulo instaló dudas

“Quedamos conformes con el resultado final”

Ganar en Colombia, todo un karma para el Pincha
Espectáculos
“El drama”: Zendaya, Pattinson y una incómoda “anti-comedia romántica” llegan al cine
Clásicos y nuevas figuras: La Nonna levanta el telón de su nueva temporada
Jarmusch, ciencia ficción, Torrente y cine nacional renuevan la cartelera
La música del litoral se encuentra en La Plata
Inesperado: músico reveló que es familiar de Mirtha
Policiales
Julio “Chocolate” Rigau: analizan una vía alternativa al juicio oral
Entraron a los gritos, los amenazaron de muerte y desvalijaron la casa
Se descompensó y perdió la vida al subir al tren
Quién es el detenido por el brutal crimen de Néstor Copoletti en Villa Elisa
Ex preso de Olmos investigado por extorsión sexual
La Ciudad
Sube el ausentismo: el 66% de los secundarios de la Provincia falta 15 ó más días
Crece el malestar por los micros en La Plata y alertan sobre un escenario incierto
Conflicto en el hospital Italiano por el pago incompleto de salarios
El domingo, un cupón de descuento para llevarse la revista y la pelota
Paro en la UNLP: los colegios sin clases y adhesión dispar en las facultades
Política y Economía
Propiedades en cuotas: declaró la escribana de Adorni
El Gobierno logró reformar la Ley de Glaciares
Caso $Libra: ofensiva contra Karina y Adorni
Por la crisis del PAMI, se desató otra interna en el gobierno libertario
Más tensión entre la Provincia y un juez por el millonario embargo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla