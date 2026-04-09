¡Bombazo! Wanda Nara trabajará con un actor que le mandaba fotos desnudo y habrían tenido un affaire

A fin de año se estrenará la primera película con Wanda Nara como protagonista. Allí, según lo que reveló Yanina Latorre, el coprotagonista de esta comedia romántica es un viejo conocido de la mediática. Incluso, habrían tenido un affaire.

“El galán va a ser Agustín Bernasconi”, señaló la conductora. Luego, recordó el presunto romance entre la Bad Bitch y el ex integrante de MYA: “¿Se acuerdan que se habló de un rumor entre ellos? En 2021, Icardi descubrió fotos de él desnudo que le mandaba a Wanda, después del Wandagate, y que hablaban hot. Nunca se llevó a cabo el encuentro porque los agarró y se cortó todo“.

Seguidamente, se profundizó sobre el momento en que finalmente sí se habría concretado la cita: “Cuando Wanda corta con L-Gante el año pasado, durmieron juntos"

“Yo te lo confirmo que ellos estuvieron”, afirmó Majo Martino, panelista del ciclo de chimentos.

La peli. Telefe Studios, en coproducción con Zeppelin Studios, Cimarron Cine, Film Suez e IP4, presenta una de las apuestas más atractivas del año: el debut cinematográfico de Wanda Nara como protagonista en la pantalla grande.

Así, la película es una remake internacional y la conductora se pondrá en la piel de Lucía, una mujer de 43 años que descubre la infidelidad de su pareja y se ve obligada a regresar a su departamento de soltera con el corazón roto.

Entonces, en su nueva vida, conoce a Javier, un joven vecino de 23 años a quien le pide que se haga pasar por su hijo para una entrevista laboral. Desde ese lugar, surgirán inesperados momentos entre ellos a pesar de los 20 años que los separan.