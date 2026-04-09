La palabra de Jimena Monteverde sobre el supuesto fin de La Cocina Rebelde ¿Levantan el programa?

La Cocina Rebelde ya lleva varias semanas al aire en El Trece, pero comenzaron rumores de que el canal buscaría levantarlo, inconforme con los números.

Recordemos que, el pase de Jimena Monteverde de El Nueve a El Trece estuvo envuelto de polémica.

Además del golpe que fue para el canal perder a una figura, Mirtha Legrand puso el grito en el cielo porque no quería perder a su cocinera.

En ese contexto, La cocina rebelde había empezado con buenos números, pero no lo pudo mantener y hay rumores de levantamiento.

Ahora, Jimena Monteverde se pronunció sin escalas sobre estos rumores: "Creo que no, nos fue re bien hoy. No sé a quién le llegó ese rumore, por ahora no, no me llegó nada". "Están todos contentos, está re vendido, no hablamos nada con la producción. Es lo primero que me acabo de enterar", expresó la conductora.

Finalmente Monteverde tiró: "No se van a incorporar más personas, estamos los que estamos y estamos apostando a emprendedores".

Asimismo, a pesar del malestar de que se rumoree sobre la posibilidad de quedarse sin trabajo, la conductora reconoció: "Es la tele, si en algún momento tiene que pasar, lo harán".