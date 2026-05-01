¿Qué oculta? El motivo por el que Silvina Escudero no revela detalles de su separación

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La bailarina ni siquiera le contó a sus compañeros de "Polémica en el bar" de su separación aunque se lo confirmó a Ángel de Brito. Qué le pasa
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La noticia cayó como una bomba: Silvina Escudero está separada. Nueve años de relación, casi dos de matrimonio y un final que, lejos de explotar en escándalo, se deslizó en silencio. Demasiado silencio teniendo en cuenta sus antecedentes mediáticos.
Lo más llamativo no fue la ruptura en sí, sino la forma en que se conoció. No hubo posteos, ni frases crípticas, ni indirectas. Ni siquiera sus propios compañeros de “Polémica en el bar” estaban al tanto. La confirmación llegó por un solo canal: Ángel de Brito, en “LAM”. Y después, nada.
Según trascendió, la separación ocurrió hace alrededor de un mes. Federico -su ahora ex- ya se mudó y, aunque intentaron recomponer el vínculo, no pudieron sostenerlo. Hubo idas y vueltas, crisis acumuladas durante al menos un año y una decisión que terminó siendo definitiva.
La versión oficial es clara: no hubo terceros en discordia. Solo desgaste. Pero en el mundo del espectáculo, cuando no hay ruido, aparece otra pregunta: ¿por qué tanto cuidado?
EL DETALLE QUE DESCONCERTÓ A TODOS
Escudero no solo evitó hablar públicamente. Tampoco lo compartió con su entorno laboral más cercano. Ese gesto, inusual para una figura mediática, encendió las alarmas.
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En una charla con sus compañeros, Silvina dejó entrever el motivo de ese hermetismo. “Durante años conté mi vida de punta a punta”, explicó, y reveló que desde que conoció a Federico empezó a bajar su perfil para adaptarse a las necesidades de su marido. Y lo hizo convencida. Primero como una prueba, después como una forma de vida. Y ahora, en el final, ese mismo perfil bajo parece ser su refugio.
“Él es bajo perfil. No le gusta”, dijo. Y recordó incluso que en su casamiento evitó la exposición, y que cada aparición pública fue casi un gesto extraordinario. Ese dato, que podría parecer menor, suma una pieza clave: no es solo una historia que se termina, es una historia que siempre se vivió puertas adentro.
Sobre los motivos de la separación aclaró: “Ni siquiera es falta de amor”. Y esa frase, lejos de cerrar el tema, lo abre. Porque si no faltaba amor… ¿qué fue lo que realmente se rompió?
La respuesta oficial habla de cambios personales ("yo cambién mucho en esta última década", tiró), de caminos que se separan, de una década que transforma. Pero en el medio quedan zonas grises. Espacios donde el silencio pesa más que cualquier explicación.
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