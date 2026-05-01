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Policiales

Mientras alentaban a Estudiantes - Flamengo, les abrieron el auto y se llevaron todo

Mientras alentaban a Estudiantes - Flamengo, les abrieron el auto y se llevaron todo
1 de Mayo de 2026 | 06:38

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Un audaz episodio de inseguridad golpeó a una pareja de La Plata mientras se encontraba en el estadio UNO alentando a su equipo, Estudiantes, que disputaba un partido contra Flamengo de Brasil, por Copa Libertadores.

De acuerdo a lo informado por voceros, una de las víctimas dejó su auto estacionado sobre calle 4, entre 45 y 46, a unas cuadras del estadio, para dirigirse junto a su novia y una amiga hacia la cancha. Según la denuncia, el vehículo -un Renault Clio gris- quedó correctamente cerrado y sin aparentes anomalías.

Sin embargo, al regresar cerca de la medianoche, el panorama fue completamente distinto. Al abrir el rodado, su novia advirtió que la guantera estaba abierta y revuelta. En ese momento comenzó la peor sospecha: habían sido víctimas de un robo.

Al revisar el interior, el damnificado constató que del baúl habían sustraído dos mochilas con una importante cantidad de pertenencias. Entre los elementos robados había una notebook, una tablet con teclado, varios pendrives y documentación personal, incluido un pasaporte. También se llevaron una billetera, auriculares inalámbricos, maquillaje y un juego de llaves de la vivienda.

Con el correr de los minutos, el propietario del auto detectó además que la cerradura del lado del conductor presentaba daños en el tambor, lo que evidenciaría que los delincuentes forzaron el ingreso al vehículo sin que nadie advirtiera la maniobra en medio del movimiento de la zona.

Tras el hecho, las víctimas se dirigieron a una dependencia policial para radicar la denuncia. Por el momento, no se reportaron testigos directos ni cámaras que hayan captado el momento del robo, aunque se presume que los delincuentes aprovecharon la masiva concurrencia al estadio y la concentración de vehículos estacionados para actuar con rapidez y sin ser detectados.

 

 

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