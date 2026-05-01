La “mezquita secreta” de Epstein: lujo obsceno, símbolos sagrados y una trama de poder que sacude al mundo

Durante años, fue un enigma. En la isla privada de Jeffrey Epstein, una estructura de rayas azules y blancas con cúpula dorada alimentó todo tipo de teorías: ¿capilla?, ¿pabellón?, ¿ritual secreto? Ahora, los documentos hablan claro: para el financista, ese edificio era su propia “mezquita”.

La revelación no solo confirma sospechas, sino que abre una puerta inquietante: la de un millonario obsesionado con recrear espacios sagrados mientras tejía redes con las élites más poderosas del planeta.

El dato sacude por su gravedad simbólica: Epstein logró obtener piezas vinculadas a la Kaaba, el lugar más sagrado del Islam.

Tapices bordados con versículos del Corán, algunos utilizados en el interior del santuario o en su cubierta exterior, fueron enviados a su isla privada.

Se trata de objetos que, según describen los propios documentos, fueron tocados por millones de fieles que depositaron allí “oraciones, lágrimas y esperanzas”.

Que esas reliquias terminaran decorando la propiedad de un hombre acusado de tráfico sexual es, para muchos, una profanación difícil de dimensionar.

ARQUITECTURA, OBSESIÓN Y DELIRIO

La construcción no fue improvisada. Epstein invirtió años en diseñar su “mezquita”. Mandó a traer azulejos desde Uzbekistán, replicó estructuras de Siria y encargó diseños inspirados en baños turcos históricos. Incluso pidió modificar inscripciones árabes para reemplazarlas por sus propias iniciales. Un gesto que mezcla ego, poder y una inquietante apropiación simbólica.

Pero la historia no termina en la arquitectura. Epstein se movía con soltura en círculos de altísimo nivel. A través de contactos diplomáticos, logró acercarse a la corte de Arabia Saudita e incluso reunirse con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Su objetivo: posicionarse como asesor financiero en proyectos multimillonarios.

En paralelo, gestionaba el envío de objetos religiosos y piezas únicas para su isla. Negocios y obsesiones, entrelazados en una misma trama.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Ni el lujo ni las conexiones pudieron sostener el imperio. El huracán María dañó parte de la estructura. Pero lo peor estaba por venir: el rechazo del príncipe saudí, el escándalo internacional por el caso Khashoggi y, finalmente, la reapertura de las causas judiciales en su contra.

En 2019, Epstein fue arrestado nuevamente. Semanas después, apareció muerto en su celda, en un caso que aún genera dudas en todo el mundo.

La “mezquita” de Epstein no es solo una excentricidad. Es el símbolo de algo más profundo: cómo el dinero, el poder y las conexiones globales pueden cruzarse con lo sagrado, lo político y lo oscuro. Y sobre todo, cómo aún después de su muerte, el caso Epstein sigue revelando capas que incomodan, sacuden y obligan a mirar de frente una red que parece no tener fin.