Tensión por Malvinas: en Reino Unido piden reforzar la defensa con drones y más armamento

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La filtración de un mensaje que ponía en duda el respaldo de Estados Unidos reactivó el debate en Londres y en las islas. Sectores militares advierten sobre vulnerabilidades ante nuevas formas de guerra
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El escenario geopolítico en torno a las Islas Malvinas volvió a tensarse en los últimos días tras la filtración de un correo electrónico atribuido al ex presidente estadounidense Donald Trump, en el que dejaba entrever la posibilidad de retirar el respaldo de Estados Unidos al Reino Unido en el histórico conflicto por la soberanía del archipiélago.
El episodio, que rápidamente generó repercusiones en Europa y en la Argentina, activó un debate que parecía latente: el nivel de defensa militar británica en las islas y su capacidad para responder a eventuales amenazas en un contexto internacional marcado por nuevas formas de guerra.
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A partir de ese escenario, sectores vinculados al ámbito militar británico y al lobby armamentista comenzaron a plantear la necesidad de reforzar el dispositivo defensivo en el Atlántico Sur. Las advertencias se centraron, especialmente, en la necesidad de incorporar sistemas de defensa contra drones, una tecnología que ha ganado protagonismo en los conflictos actuales.
Uno de los planteos más contundentes fue el del ex oficial de la Marina Real Tom Sharpe, quien sostuvo que las islas presentan vulnerabilidades frente a ataques de bajo costo y alta efectividad. En ese sentido, advirtió que un enjambre de drones podría forzar a las fuerzas británicas a consumir rápidamente sus recursos, generando una situación de riesgo operativo.
Las advertencias no se limitaron a un diagnóstico general, sino que incluyeron escenarios concretos. Entre ellos, la posibilidad de ataques sobre la base aérea de Mount Pleasant, considerada el principal nodo estratégico británico en las islas.
Sharpe también mencionó alternativas como operaciones de fuerzas especiales, infiltraciones o acciones encubiertas que no impliquen una guerra convencional, pero que puedan debilitar la capacidad de respuesta del Reino Unido. Incluso planteó el riesgo de ataques en “zona gris”, es decir, acciones que se mantienen por debajo del umbral de un conflicto abierto.
Estas hipótesis toman como referencia conflictos recientes, como la guerra entre Rusia y Ucrania o los enfrentamientos en Medio Oriente, donde el uso de drones, misiles de precisión y tácticas híbridas modificaron profundamente la dinámica bélica.
El episodio también tuvo un fuerte impacto en la política británica. Dirigentes de todo el arco político salieron a reafirmar la posición histórica del Reino Unido respecto de las islas, basada en el principio de autodeterminación de sus habitantes, un argumento que la Argentina rechaza por considerar que se trata de una población implantada.
Desde el entorno del primer ministro Keir Starmer hasta referentes del Parlamento y del Foreign Office insistieron en esa línea, en medio de un contexto internacional complejo y de tensiones en la relación con Estados Unidos.
A su vez, el líder político Nigel Farage, aliado ideológico del presidente argentino Javier Milei, también intervino en la discusión y anticipó que visitará la Argentina para reiterar que las islas son “innegociables” para el Reino Unido.
Del lado argentino, el Gobierno reaccionó reafirmando la posición histórica de soberanía. Tanto el presidente Javier Milei como funcionarios de su gabinete reiteraron que “las Malvinas son y serán argentinas”, en línea con la política de Estado sostenida por distintas administraciones.
Sin embargo, algunas declaraciones generaron controversia. En particular, expresiones que apuntaron a los habitantes de las islas fueron mal recibidas en la opinión pública británica, reavivando tensiones diplomáticas que ya tienen antecedentes en el vínculo bilateral.
Actualmente, el Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas un dispositivo militar relativamente reducido en número, pero tecnológicamente avanzado. Se estima que entre 1.000 y 2.000 efectivos están desplegados en el archipiélago, con eje en la base aérea de Mount Pleasant.
Desde allí operan cazas Eurofighter Typhoon, equipados con sistemas de armamento de última generación, además de aviones de transporte y logística. A esto se suma el sistema de defensa aérea Sky Sabre, capaz de interceptar amenazas a distancia con misiles supersónicos.
En el plano naval, la presencia británica incluye unidades de superficie y la posibilidad de desplegar submarinos nucleares en la región. Sin embargo, algunos análisis advierten que existen limitaciones logísticas, como la disponibilidad de buques de apoyo que permitan sostener operaciones prolongadas.
Uno de los ejes centrales del debate actual es el impacto de las nuevas tecnologías en el campo de batalla. El uso de drones, tanto para tareas de vigilancia como para ataques, ha cambiado la lógica de los conflictos armados, permitiendo operaciones de bajo costo con alto impacto.
En ese marco, los analistas británicos advierten que las defensas tradicionales podrían resultar insuficientes frente a estas amenazas, lo que refuerza la necesidad de modernizar los sistemas de protección en territorios estratégicos como las Malvinas.
En paralelo, el panorama argentino muestra un escenario distinto. Tras décadas de bajo nivel de inversión en defensa, las capacidades militares del país se encuentran limitadas en comparación con el desarrollo tecnológico británico.
Si bien en los últimos años se avanzó en la adquisición de equipamiento, como la compra de aviones F-16 a Dinamarca, su operatividad aún está en proceso. Además, persisten desafíos en áreas clave como el reabastecimiento en vuelo y la modernización integral de las fuerzas.
Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), la Argentina se ubica entre los países con menor presupuesto militar, incluso en términos regionales, lo que profundiza la brecha con el esquema defensivo británico en el Atlántico Sur.
En este contexto, la discusión sobre Malvinas vuelve a ubicarse en el centro de la agenda internacional, atravesada por tensiones políticas, cambios tecnológicos y un escenario global en transformación.
Mientras en el Reino Unido crecen las voces que piden reforzar la defensa del archipiélago, en la Argentina se mantiene firme el reclamo de soberanía. Entre ambos, el Atlántico Sur vuelve a convertirse en un punto de atención estratégica, con un debate que, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos.
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