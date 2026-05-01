Tras la caída en el consumo de los combustibles, una nueva suba llegaría a los surtidores este mes

El mercado de combustibles registró en marzo una demanda total de 1.394.360 metros cúbicos, cifra que marca una disminución del 1,8% en relación con el mismo período del ciclo previo. Este resultado consolidó un primer trimestre con saldo negativo para el sector, el cual acumuló una caída del 1,1% frente a los meses iniciales de 2025.

En marzo, el sector de las naftas registró un descenso del 2,4%, mientras que el gasoil tuvo una baja del 1,1%. Dentro de los tipos de productos, la nafta súper cayó 4,1% y el gasoil común bajó 5,8%. Estas disminuciones no fueron compensadas por los incrementos en los segmentos premium, donde la nafta premium subió 2,7% y el gasoil premium creció 6,4%.

De acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre la base de datos de la Secretaría de Energía de la Nación, “es la primera vez desde febrero de 2024 que el desempeño de las naftas fue peor al del gasoil”. El reporte añade que este fenómeno “podría estar reflejando una mayor retracción del consumo vinculado al uso particular de vehículos”.

En términos mensuales, se observó un alza del 7,3% respecto a febrero, pero los especialistas advierten que “este incremento se explica fundamentalmente por la mayor cantidad de días del mes”. Al realizar el cálculo sobre ventas promedio diarias, el resultado arroja una caída real del 3,1% mensual.

Respecto a las empresas del sector, YPF mantuvo el liderazgo con el 55,4% del mercado y fue la única con variación interanual positiva (+1,0%). Shell ocupó el segundo lugar con el 22,9% de participación y una caída del 3,8%, seguida por Axion con el 12,4% de las ventas y una baja del 0,8%.

A nivel geográfico, solo siete provincias presentaron subas interanuales, lideradas por La Pampa (2,8%), San Juan (2,5%) y Río Negro (2,2%). Por el contrario, 17 distritos registraron caídas, con los recortes más profundos en Tucumán (-18,3%), La Rioja (-13,0%) y Salta (-12,1%).

ACTUALIZACIÓN IMPOSITIVA Y PRECIOS EN MAYO

Si bien las petroleras habían pactado semanas atrás un esquema de estabilidad para contener sus valores base ante la volatilidad internacional, el Gobierno Nacional formalizó ayer una actualización parcial de los impuestos que impactará de forma directa en los surtidores.

Mediante el Decreto 302/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei dispuso un incremento en los montos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC) para el período comprendido entre el 1° y el 31 de mayo. A su vez, la normativa posterga la aplicación de los ajustes remanentes para el mes de junio.

Con esta medida, la carga tributaria para la nafta sin plomo y nafta virgen suma $10,398 por litro en concepto de ICL y $0,637 por IDC. En el caso del gasoil, la suba es de $9,269 para el ICL y $1,056 para el IDC, con un tratamiento diferencial de $5,019 para la región patagónica (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, el Partido de Patagones) y el departamento mendocino de Malargüe.

El texto oficial argumenta que la decisión de aplicar los aumentos de manera escalonada busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La estrategia del Ejecutivo intenta amortiguar el impacto inflacionario y las presiones energéticas globales derivadas del conflicto armado en Medio Oriente, para evitar un traslado abrupto a los precios finales.

Esta política de desdoblar los incrementos tributarios tiene un costo directo para las arcas estatales. Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, las postergaciones de estos gravámenes durante el año 2025 representaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares.