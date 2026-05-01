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Moni y María Elena, reconciliadas: ¿Vuelve "Casados con hijos"? 

“Mi relación con Érica está muy bien. Nos debíamos una charla”, aseguró Florencia Peña en relación a su reencuentro amistoso con Érica Rivas

Moni y María Elena, reconciliadas: ¿Vuelve "Casados con hijos"? 
1 de Mayo de 2026 | 06:33

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Después de años de versiones cruzadas, chispazos mediáticos y un silencio que alimentó todo tipo de teorías, el conflicto entre Florencia Peña y Érica Rivas sumó un giro inesperado. Sí, hablaron. Y lo que parecía una guerra sin retorno terminó siendo, según la propia peña, una historia de malos entendidos, enojo acumulado y una charla que llegó demasiado tarde.

En diálogo con "Intrusos", la actriz decidió contar su versión sin filtro. Y lo primero que hizo fue bajar el volumen de la pelea que durante años ocupó titulares. “Mi relación con Érica está muy bien. Nos debíamos una charla”, soltó, dejando a más de uno con la boca abierta.

Lejos de alimentar el fuego, Peña apuntó contra las versiones que circularon durante años. Incluso habló de los rumores más recientes sobre una supuesta serie o spin-off que habría reavivado la tensión. “Lo de la serie fue un invento que se instaló, fue por algo comercial que sucedió en su momento y después se cayó”, disparó.

"LAS DOS ESTÁBAMOS ENOJADAS"

Pero lo más fuerte vino después. Porque por primera vez reconoció que el problema nunca fue tan simple como una pelea personal. “Las dos estábamos enojadas, las dos teníamos nuestros motivos y entendimos que necesitábamos hablar”, explicó.

El encuentro cara a cara fue clave. Según Peña, ahí pudieron poner sobre la mesa lo que nunca se dijeron. “Nos hizo bien a las dos hablar, entendí su dolor porque no habíamos hablado después de eso”, confesó, en un tono mucho más introspectivo que el habitual.

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También dejó en claro que prefiere no exponer de más a rivas. “Ella es una actriz muy para adentro y no quiero cometer el error de contar cosas”, agregó, marcando cierto límite en medio de tanta curiosidad.

El origen del quiebre, como se sospechaba, está directamente ligado al proyecto teatral de "Casados con hijos", que terminó generando un antes y un después. “Todos quisimos que érica esté siempre, la rompió con maría elena”, aseguró peña.

Sin embargo, aclaró que su salida no fue una decisión del elenco. “Después, por otras cuestiones no pudo estar y nos quedamos distanciadas”, explicó, dejando entrever que hubo algo más profundo detrás.

Porque Peña fue un paso más allá y señaló que el conflicto no estaba centrado en ella. “Érica estaba peleada con la producción, Guillermo Francella era parte de esa producción. Hubo un distanciamiento con los hombres del grupo”, reveló.

Con esa frase, el foco cambió por completo. Ya no se trata de una interna entre dos actrices, sino de tensiones más grandes dentro del proyecto.

¿Y AHORA QUÉ?

La gran pregunta quedó flotando. Si la relación está recompuesta… ¿hay chances de volver a verlas juntas? Nadie lo confirmó, pero el clima cambió. Y en el mundo del espectáculo, eso muchas veces es el primer paso.

Por ahora, Peña se encargó de cerrar con una reflexión que desarma años de polémica: “Ella no pudo estar en el teatro y sé que lo sufrió. Cuando la escuché, pude entenderla”.
 

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