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Quieren crear una escuela de conducir para motociclistas en La Plata
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Lo impulsan en el Concejo Deliberante local. Será obligatorio para sacar el registro. Buscan fomentar la educación víal ante los altos índices de accidentes protagonizados por estos rodados
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Ante los altos índices de accidentes protagonizados por motos en nuestra ciudad, desde el Concejo Deliberante local impulsan la creación de una escuela de manejo para estos motovehículos, que será requisito obligatorio para obtención de la licencia habilitante.
La iniciativa fue presentada por el concejal de Unión por la Patria (UP) Luis Poggio, y propone la creación del “Programa de Educación y Concientización en Seguridad Vial”, el que será coordinado por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, el Consejo Escolar, la Secretaría de Ambiente y la de Educación de la Municipalidad de La Plata para implementar en escuelas, sindicatos, entidades deportivas y en toda otra entidad que lo amerite o requiera.
El curso será gratuito y obligatorio y estará destinado a brindar concientización sobre el riesgo y la responsabilidad que implica la conducción de este tipo de vehículos, capacitación teórica y práctica en normas de tránsito, conducción segura y uso obligatorio de elementos de seguridad, a quienes tramiten licencia de conducir de motovehículos.
La letra del proyecto también establece el reempadronamiento de todos los motovehículos para la presentación de la licencia de conducir vigente correspondiente a la categoría habilitante. Y, en este sentido, autoriza a la secretaría de Control Urbano y Convivencia municipal al secuestro de motos estacionadas en el espacio público cuando no cuenten con espejos retrovisores y luces reglamentarias, les falte la patente; presenten caños de escape libres o adulterados o tengan un botón de corte que provoque ruidos molestos.
Al respecto, Poggio señaló en sus fundamentos que el proyecto apunta a que “se pueda vivir en un ambiente sano, seguro y libre de ruidos molestos”, y que disminuyan “los altos índices de accidentes de tránsito protagonizados por motos son los más elevados en la estadística y además tienen un alto porcentaje de accidentes fatales”.
Para prevenir este tipo de accidentes y una mejor convivencia urbana promovemos mediante esta Ordenanza una serie de requisitos que regulen mejor el uso de este tipo de vehículos en la ciudad.
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Y añadió que “el uso indebido de las motos sin la documentación obligatoria correspondiente, como la licencia de conducir y sin los elementos básicos de seguridad, especialmente el casco, representa un riesgo permanente tanto para los conductores como para terceros”.
Para concluir, el edil afirmó: “Estas conductas generan la posibilidad de accidentes de tránsito, provocando consecuencias graves que podrían evitarse mediante controles adecuados con el cumplimiento de las normas vigentes y con las facultades municipales necesarias para prevenir accidentes y el mal uso de este tipo de vehículos”.
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