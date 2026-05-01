Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Policiales

A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer

A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer
1 de Mayo de 2026 | 06:38

Escuchar esta nota

Un violento episodio de inseguridad sacudió a vecinos de Los Hornos en plena luz del día, cuando una mujer fue sorprendida por un delincuente dentro de su propia casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 en una vivienda ubicada en la zona de 59 entre 143 y 144. Según se desprende de la denuncia, la víctima se encontraba sola y había subido a su habitación para descansar, sin imaginar que en cuestión de minutos su rutina se transformaría en una escena de miedo.

De acuerdo a su relato, mientras estaba en el dormitorio mirando televisión, un hombre ingresó de manera repentina. Tenía el rostro completamente cubierto y vestía ropa oscura. Sin darle tiempo a reaccionar, la intimidó con gritos exigiéndole dinero.

En medio de la tensión, el intruso la tomó del brazo y la tironeó con violencia, provocándole dolor. La mujer intentó explicarle que no tenía efectivo en la vivienda, pero el agresor comenzó a revolver cajones y muebles en busca de dinero u objetos de valor.

Al no encontrar lo que buscaba, el delincuente se apoderó de un celular y otros elementos de valor antes de escapar. Según la reconstrucción, huyó por la puerta que da al comedor y habría salido por el fondo de la propiedad, posiblemente hacia una vivienda lindera.

Tras el ataque, la víctima quedó conmocionada y con dolencias en uno de sus brazos producto del forcejeo, aunque en ese momento no había recibido atención médica.

El caso genera preocupación entre los vecinos, no solo por la violencia del episodio, sino también por el horario en que ocurrió: a plena tarde, en un momento donde el movimiento barrial suele ser habitual. La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se intenta identificar al autor del hecho.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
Últimas noticias de Policiales

Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo

Otro alumno de La Plata golpeado en un robo: iba en un viaje de DiDi y lo atacaron al bajar

Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Leopoldo Luque volvió a declarar, lloró y Verónica Ojeda estalló con insultos
Espectáculos
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata
"Yo, sin culpa": una sesión de terapia sobre las tablas
Moni y María Elena, reconciliadas: ¿Vuelve "Casados con hijos"? 
Deportes
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
El Pincha y su tremendo porcentaje de triunfos jugando como local en Libertadores
La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta
DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes
Información General
"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"
Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente
Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
Cómo el uso de IA amplía la capacidad de vigilar a las personas
¿Cuáles son las vacunas que escasean en la Provincia de Buenos Aires?
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana
Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana
Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla