A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer

La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense
La pelea por las comisiones paraliza el funcionamiento de la Legislatura bonaerense
Giro en la causa por el crimen en un cotillón de La Plata: descartan la hipótesis de una deuda y el acusado no declaró
Marcha atrás: Milei reabrirá la sala de periodistas y Adorni volverá a dar una conferencia en la Rosada
DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes
"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA
Tras un violento choque, un micro y una camioneta terminaron en la zanja: una mujer resultó herida
Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata
Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Moni y María Elena, reconciliadas: ¿Vuelve "Casados con hijos"?
Artistas, escritores, fotógrafos, nutricionistas y más especialistas de la Región que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
River le ganó a Bragantino con un gol en el descuento y es líder de su zona
Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
Otro alumno de La Plata golpeado en un robo: iba en un viaje de DiDi y lo atacaron al bajar
Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo
¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta
En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
Tras la caída en el consumo de los combustibles, una nueva suba llegaría a los surtidores este mes
Tensión por Malvinas: en Reino Unido piden reforzar la defensa con drones y más armamento
¿Qué oculta? El motivo por el que Silvina Escudero no revela detalles de su separación
Baby Etchecopar lapidario con Adorni: "Se levantaba en sunga y bajaba así a servirse el desayuno"
Quieren crear una escuela de conducir para motociclistas en La Plata
A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento episodio de inseguridad sacudió a vecinos de Los Hornos en plena luz del día, cuando una mujer fue sorprendida por un delincuente dentro de su propia casa.
El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 en una vivienda ubicada en la zona de 59 entre 143 y 144. Según se desprende de la denuncia, la víctima se encontraba sola y había subido a su habitación para descansar, sin imaginar que en cuestión de minutos su rutina se transformaría en una escena de miedo.
De acuerdo a su relato, mientras estaba en el dormitorio mirando televisión, un hombre ingresó de manera repentina. Tenía el rostro completamente cubierto y vestía ropa oscura. Sin darle tiempo a reaccionar, la intimidó con gritos exigiéndole dinero.
En medio de la tensión, el intruso la tomó del brazo y la tironeó con violencia, provocándole dolor. La mujer intentó explicarle que no tenía efectivo en la vivienda, pero el agresor comenzó a revolver cajones y muebles en busca de dinero u objetos de valor.
Al no encontrar lo que buscaba, el delincuente se apoderó de un celular y otros elementos de valor antes de escapar. Según la reconstrucción, huyó por la puerta que da al comedor y habría salido por el fondo de la propiedad, posiblemente hacia una vivienda lindera.
Tras el ataque, la víctima quedó conmocionada y con dolencias en uno de sus brazos producto del forcejeo, aunque en ese momento no había recibido atención médica.
El caso genera preocupación entre los vecinos, no solo por la violencia del episodio, sino también por el horario en que ocurrió: a plena tarde, en un momento donde el movimiento barrial suele ser habitual. La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se intenta identificar al autor del hecho.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí