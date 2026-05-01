A plena luz del día, entró a una casa en Los Hornos y atacó a una mujer

Un violento episodio de inseguridad sacudió a vecinos de Los Hornos en plena luz del día, cuando una mujer fue sorprendida por un delincuente dentro de su propia casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 en una vivienda ubicada en la zona de 59 entre 143 y 144. Según se desprende de la denuncia, la víctima se encontraba sola y había subido a su habitación para descansar, sin imaginar que en cuestión de minutos su rutina se transformaría en una escena de miedo.

De acuerdo a su relato, mientras estaba en el dormitorio mirando televisión, un hombre ingresó de manera repentina. Tenía el rostro completamente cubierto y vestía ropa oscura. Sin darle tiempo a reaccionar, la intimidó con gritos exigiéndole dinero.

En medio de la tensión, el intruso la tomó del brazo y la tironeó con violencia, provocándole dolor. La mujer intentó explicarle que no tenía efectivo en la vivienda, pero el agresor comenzó a revolver cajones y muebles en busca de dinero u objetos de valor.

Al no encontrar lo que buscaba, el delincuente se apoderó de un celular y otros elementos de valor antes de escapar. Según la reconstrucción, huyó por la puerta que da al comedor y habría salido por el fondo de la propiedad, posiblemente hacia una vivienda lindera.

Tras el ataque, la víctima quedó conmocionada y con dolencias en uno de sus brazos producto del forcejeo, aunque en ese momento no había recibido atención médica.

El caso genera preocupación entre los vecinos, no solo por la violencia del episodio, sino también por el horario en que ocurrió: a plena tarde, en un momento donde el movimiento barrial suele ser habitual. La causa quedó en manos de la Justicia, mientras se intenta identificar al autor del hecho.