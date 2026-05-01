¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta

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Un desarrollador rosarino creó una plataforma que conecta coleccionistas mediante geolocalización e inteligencia artificial para completar el álbum
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La escena es conocida: pilas de figuritas repetidas, intercambios improvisados en plazas o colegios y la frustración de no poder completar el álbum. Esa experiencia fue el punto de partida para Octavio Berruti, un joven desarrollador rosarino que decidió transformar el problema en solución.
“Me quedaron cuatro figuritas y nunca pude terminar el álbum”, contó. A partir de esa frustración nació Figuri App, una aplicación que permite a los usuarios encontrar, de forma rápida, quién tiene las figuritas que les faltan.
El funcionamiento es simple pero potente: cada usuario carga en la app las figuritas que tiene y las que necesita. A partir de ahí, el sistema —con geolocalización— muestra en un radio de hasta 100 kilómetros quiénes poseen esas piezas.
Además, incorpora inteligencia artificial para agilizar el proceso: basta con sacar una foto al dorso de las figuritas para que el sistema las reconozca automáticamente y las cargue en el álbum digital.
“Básicamente te dice quién tiene cerca tuyo lo que te falta”, explicó Berruti. La aplicación ya soporta más de 140 álbumes, en un contexto donde el Mundial 2026 tendrá 48 selecciones y cerca de mil figuritas.
La propuesta genera entusiasmo, pero también plantea una pregunta inevitable: si todo está resuelto por la tecnología, ¿dónde queda la gracia del intercambio?
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El propio creador reconoce esa tensión. “No queremos reemplazar la magia de las figuritas en físico, sino potenciarla”, señaló. La app, en ese sentido, funciona como un puente: facilita el contacto, pero mantiene el encuentro cara a cara.
Incluso permite organizar eventos presenciales, donde los usuarios pueden escanear códigos QR y saber en segundos qué figuritas intercambiar, evitando largas negociaciones.
Uno de los focos del desarrollo fue la seguridad, especialmente porque muchos usuarios son chicos. La app incluye verificación de identidad, sistema de reputación y posibilidad de reportar o bloquear perfiles.
Por ahora, el servicio es completamente gratuito. “Es todo por la anécdota”, aseguró Berruti, aunque no descartó sumar funciones premium en el futuro. La idea, aclaró, es no limitar el acceso: completar un álbum ya implica un gasto considerable.
Cada Mundial reactiva la fiebre por las figuritas, pero ahora el fenómeno suma una capa digital. Figuri App conecta usuarios de Argentina y el exterior, combinando nostalgia con tecnología.
La promesa es clara: que nadie se quede con el álbum incompleto. La duda, también: si una app te resuelve todo, ¿no se pierde parte del encanto?
Porque, al final, completar el álbum nunca fue solo una cuestión de conseguir figuritas. Era —y sigue siendo— una excusa para encontrarse, negociar y compartir. Y eso, por ahora, ninguna inteligencia artificial puede reemplazarlo del todo.
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