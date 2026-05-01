Los kinesiólogos suman la inteligencia artificial en los tratamientos

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Lejos de tomarlo como una amenaza, la inteligencia artificial (IA) comenzó a transformar de manera concreta la práctica de la kinesiología y la rehabilitación física. Los profesionales usan herramientas que permiten analizar datos, monitorear movimientos y acompañar tratamientos a distancia, esta tecnología abre nuevas posibilidades para mejorar la recuperación de los pacientes.
Aunque su incorporación es relativamente reciente, ya se aplica en consultorios, clínicas y hospitales, aportando mayor precisión y personalización en los tratamientos.
“La inteligencia artificial no reemplaza al profesional, sino que amplía sus herramientas para tomar mejores decisiones”, señaló Pablo Dolce, Presidente del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA).
Uno de los principales aportes de la IA es su capacidad para analizar grandes volúmenes de información en poco tiempo. En el campo de la rehabilitación, esto se traduce en evaluaciones más precisas y en la posibilidad de anticipar la evolución de los pacientes según sus características clínicas.
Además, permite diseñar tratamientos más personalizados, ajustando la intensidad y el tipo de ejercicios en función del progreso individual. “Estas tecnologías permiten hacer un seguimiento más preciso y adaptado a cada paciente, algo clave en los procesos de rehabilitación”, explicó Dolce.
El desarrollo de dispositivos portátiles, como sensores de movimiento colocados en distintas partes del cuerpo, permite registrar cómo se mueve un paciente en tiempo real. Esa información es procesada por sistemas inteligentes que ayudan a evaluar la calidad del movimiento y a detectar mejoras o dificultades.
A esto se suma el uso de entornos de realidad virtual, que proponen ejercicios más dinámicos e interactivos. Estas herramientas no solo aportan información objetiva, sino que también mejoran la motivación del paciente, un aspecto fundamental en tratamientos prolongados.
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Otro de los avances más relevantes es la posibilidad de realizar rehabilitación a distancia. A través de plataformas digitales, los pacientes pueden continuar sus ejercicios desde el hogar, mientras el profesional supervisa el proceso de manera remota.
“La posibilidad de acompañar a los pacientes a distancia mejora la continuidad del tratamiento, especialmente en zonas con menor acceso a servicios de salud”, destacó Dolce. Este tipo de abordaje no solo amplía el acceso a la atención, sino que también favorece la adherencia a los tratamientos, un factor clave para lograr buenos resultados.
A pesar del avance tecnológico, la inteligencia artificial no reemplaza el rol del kinesiólogo. Por el contrario, funciona como una herramienta complementaria que potencia su trabajo.
El criterio clínico, la evaluación integral del paciente y el vínculo terapéutico siguen siendo aspectos centrales que no pueden ser sustituidos por ningún sistema automatizado. “El desafío no es sólo incorporar tecnología, sino hacerlo con criterio clínico, formación y responsabilidad profesional”, advirtió Dolce.
La incorporación de la inteligencia artificial en la kinesiología no es una tendencia futura, sino una realidad en expansión. Su uso permite mejorar la calidad de los tratamientos, optimizar tiempos de recuperación y sostener el seguimiento de los pacientes más allá del consultorio.
Para los profesionales, implica el desafío de mantenerse actualizados y de integrar estas herramientas de manera responsable. Para los pacientes, representa una oportunidad concreta de acceder a tratamientos más personalizados, continuos y efectivos.
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