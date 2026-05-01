Piden crear un “mapa del delito público” en La Plata



El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza para la creación de un banco de datos del delito en la Ciudad, que funcione de forma pública y se actualice mensualmente, a fin de obtener un sistema de “transparencia y publicidad” de la situación de la inseguridad en La Plata, así como las gestiones de prevención.

La iniciativa fue presentada por el presidente de esa bancada, Guillermo Bardón, y propone que, en formato digital y accesible, la población pueda conocer un mapa del delito georreferenciado, con la cantidad de episodios registrados, discriminados por tipo, las zonas de mayor incidencia delictiva, la evolución mensual y comparativa anual y la cantidad de intervenciones de las fuerzas de seguridad en estos hechos.

El proyecto apunta a que esta información sea de libre acceso por parte de la ciudadanía, con una actualización periódica que supere los 30 días, y la publicación de indicadores de desempeño de las fuerzas policiales, como el tiempo promedio de respuesta ante emergencias, la cantidad de patrullajes realizados y los recursos asignados por zona.

Y, además, el Ejecutivo deberá crear un informe trimestral obligatorio, que deberá remitirse al Concejo Deliberante detallando la evolución del delito y las acciones implementadas.

En sus fundamentos, el libertario Guillermo Bardón indicó que la propuesta busca “garantizar el acceso a la información pública, fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la eficiencia en la gestión de la seguridad”.

Y que “una buena política de seguridad requiere datos abiertos, medibles y auditables que permitan evaluar el desempeño del Estado y optimizar la asignación de recursos públicos. En este sentido, la implementación de un sistema de publicación periódica del delito permitirá introducir criterios objetivos en la toma de decisiones, evitando distorsiones y fortaleciendo la eficiencia del gasto público”.

“El acceso a la información constituye un derecho fundamental de los ciudadanos y una condición necesaria para el ejercicio del control social. La publicidad de los datos delictivos no sólo empodera a los vecinos, sino que también limita las prácticas discrecionales y contribuye a transparentar la verdadera situación en materia de seguridad”, concluyó.