Actividades: cursos y festejo

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centro de la tercera edad

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, ubicado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis) de Berisso, celebrará su 29° aniversario con una fiesta el próximo sábado 16 de mayo a partir de las 12. Habrá buffet, baile, brindis y la tradicional torta de cumpleaños, con la animación musical de Silvia Álvarez. Las tarjetas tienen un valor de $6.000 para socios y $8.000 para no socios. Las reservas pueden realizarse de lunes a viernes, de 10 a 12, en la administración del centro o comunicarse al teléfono 221-637-3338. Hay que llevar vajilla.

CURSOS EN “FAMILIA FRIULANA”

La “Familia Friulana”, de 20 N° 623 entre 44 y 45, tiene abierta la inscripción para clases de piano, música y acordeón, talleres de crochet, ajedrez, dibujo y pintura. También hay curso de italiano (presencial y virtual) y espacios de literatura y memoria diseñados para adultos mayores. Por el lado deportivo, la oferta incluye box recreativo, kung fu, tae kwondo y distintos estilos de tai chi (Chen y Yan), hasta prácticas de yoga, chi kung y gimnasia funcional. También, clases de zumba, gimnasia localizada, hipopresiva, elongación y entrenamiento para adultos. Los aranceles varían entre 15.000 y 35.000 pesos, según la actividad y cantidad de clases. Informes, vía WhatsApp al 221 504-6449. Instagram: @familiafriulanalp.

CURSOS PARA JUBILADOS

Comenzaron las inscripciones de los cursos UPAMI. La oferta incluye opciones presenciales y virtuales, con temáticas que van desde idiomas, informática y escritura hasta arte, música, teatro, memoria, bienestar y salud emocional. Cada afiliado podrá inscribirse en hasta cinco cursos y también pueden participar no afiliados a PAMI. La UGL VII La Plata tiene una propuesta de 90 cursos en 8 Facultades de la UNLP y en la UTN Regional La Plata. En el ámbito de la UNLP, el programa se desarrolla en la Facultad de Informática, Trabajo Social, Artes, Periodismo y Comunicación Social, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Naturales y Museo, Psicología y Ciencias Económicas. En total, en La Plata existe una oferta de 32 propuestas virtuales y 58 presenciales. Para las inscripciones, ingresar a comunidad PAMI en https://www.pami.org.ar o acercarse de lunes a viernes, de 7 a 14, al Área Sociopreventiva de la UGL VII La Plata, ubicada en 7 Nº 170 entre 35 y 36 ó llamar al 439-1054 ó 439-1041.

Apoyo escolar en Universal

En el Club Universal (25 entre 57 y 58) hay apoyo escolar para nivel primario. Las clases son para socios y se dictan los martes y jueves de 18 a 21. Informes: 221 624-9199.