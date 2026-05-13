Wall Street frena su racha positiva por la crisis petrolera y la IA

La racha positiva de Wall Street encontró un freno ayer por una combinación explosiva: la fuerte caída de acciones vinculadas a la inteligencia artificial y un nuevo salto en los precios del petróleo provocado por la guerra con Irán.

El índice S&P 500 retrocedió 0,2 % tras haber alcanzado un récord histórico el día anterior. El Nasdaq, muy ligado al sector tecnológico, cayó 0,7 %, mientras que el Dow Jones logró avanzar apenas 0,1 %.

Las mayores pérdidas golpearon a empresas de chips y compañías impulsadas por el boom de la IA. Intel se desplomó 6,8 %, Micron Technology perdió 3,6 % y CoreWeave cayó 6,1 %, en medio de una toma de ganancias tras meses de subas extraordinarias. El retroceso comenzó en Asia, donde el índice Kospi de Corea del Sur bajó 2,3 % por temores a nuevas regulaciones sobre beneficios ligados a la inteligencia artificial.

A la vez, el petróleo volvió a dispararse por la tensión en Medio Oriente. El barril Brent subió 3,4 % y cerró en 107,77 dólares debido al bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo. Antes del conflicto, el Brent cotizaba cerca de los 70 dólares.

El encarecimiento de la energía también alimentó las preocupaciones inflacionarias en Estados Unidos. Los inversores temen que la Reserva Federal mantenga altas las tasas de interés por más tiempo para contener la suba de precios.