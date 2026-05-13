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EE UU ya gastó US$ 29.000 millones en la guerra con Irán

EE UU ya gastó US$ 29.000 millones en la guerra con Irán

X (@EFEnoticias)

13 de Mayo de 2026 | 02:43
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La guerra de Estados Unidos contra Irán ya le costó a Washington cerca de 29.000 millones de dólares, según informó ayer el Pentágono ante el Congreso. La cifra representa un aumento de unos 4.000 millones respecto de la estimación presentada apenas dos semanas atrás y refleja el creciente impacto económico del conflicto impulsado por Donald Trump.

El nuevo cálculo fue revelado durante una audiencia en el Capitolio en la que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió un pedido presupuestario de 1,5 billones de dólares para 2027. Según funcionarios militares, el alza de costos responde a mayores gastos operativos y a la reparación y reemplazo de equipos utilizados durante la guerra.

La oposición demócrata cuestionó duramente el conflicto y pidió explicaciones sobre los resultados obtenidos.

Legisladores también advirtieron sobre la reducción de reservas de misiles y sistemas defensivos avanzados, aunque el Pentágono minimizó esas preocupaciones.

 

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