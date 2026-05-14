Celos detrás de la bofetada de Brigitte a Macron

La polémica bofetada que Brigitte Macron le dio a su esposo, el presidente Emmanuel Macron, al llegar a Vietnam en 2025 volvió a sacudir a Francia.

Un nuevo libro del periodista Florian Tardif asegura que detrás del incómodo momento hubo una escena de celos amorosos.

Según el autor, la primera dama descubrió mensajes afectuosos entre Macron y la actriz franco-iraní Golshifteh Farahani, con quien el mandatario habría mantenido una “relación platónica” durante varios meses.

El episodio, captado por las cámaras al bajar del Airbus presidencial, se volvió viral en redes sociales y generó una ola de especulaciones, memes y debates en Francia. En aquel momento, el entorno presidencial intentó bajarle el tono al incidente y aseguró que se trataba apenas de una broma entre la pareja.

El propio Macron negó cualquier pelea doméstica y dijo que ambos suelen “hacer bromas” en privado.