La apertura a firmas estadounidenses, en agenda

Trump junto a miembros de su delegación, entre ellos Elon Musk y el director de NVidia, Jensen Huang, recibidos por el vicepresidente chino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a China con un objetivo central: presionar a Xi Jinping para lograr una mayor apertura del mercado chino a las empresas estadounidenses. En el centro de las conversaciones aparecen las restricciones que, según Washington, todavía limitan el acceso de compañías norteamericanas a sectores clave de la economía china, especialmente en tecnología e inteligencia artificial.

Trump viajó acompañado por algunos de los empresarios más influyentes del mundo. Entre ellos estuvieron Elon Musk, director ejecutivo de Tesla; Tim Cook, de Apple; Kelly Ortberg, de Boeing; y Jensen Huang, máximo responsable de Nvidia, quien incluso viajó junto al mandatario a bordo del Air Force One.

La presencia de Huang refleja el peso que tendrá la disputa tecnológica en la cumbre. Estados Unidos y China compiten ferozmente por dominar el mercado mundial de la inteligencia artificial, un sector que depende de chips avanzados producidos principalmente por Nvidia. Actualmente, las empresas tecnológicas chinas tienen prohibido comprar los semiconductores más sofisticados de la compañía estadounidense debido a las restricciones impuestas por Washington por motivos de seguridad nacional.

Sin embargo, Huang ha defendido públicamente la necesidad de mantener presencia en el mercado chino, mientras Beijing acelera el desarrollo de sus propios semiconductores para reducir su dependencia tecnológica de Occidente. Según Nvidia, el empresario participa en la visita “por invitación del presidente Trump” para apoyar los objetivos económicos de Estados Unidos.

Antes de aterrizar en Beijing, Trump afirmó que pedirá a Xi que “abra” China para que las empresas estadounidenses puedan desplegar plenamente su potencial. Detrás de ese mensaje aparece una vieja queja de Washington: las trabas regulatorias, los límites a la inversión extranjera y las condiciones que enfrentan las compañías occidentales para operar en territorio chino.

La discusión también incluye temas sensibles como los semiconductores, las tierras raras y la propiedad intelectual.