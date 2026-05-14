Trump logra imponer a Warsh al frente de la Fed

El Senado de Estados Unidos confirmó ayer a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed), el banco central más influyente del mundo. El economista de 56 años, impulsado por el presidente Donald Trump, reemplazará a Jerome Powell en un momento especialmente delicado para la economía estadounidense y global.

La confirmación llegó tras meses de tensión política y fuertes críticas cruzadas. Aunque algunos republicanos habían amenazado con bloquear la nominación mientras avanzaba una investigación judicial sobre Powell, el cierre de ese proceso despejó el camino para la votación final. Desde la Casa Blanca celebraron el nombramiento y aseguraron que Warsh comprende tanto los grandes desafíos macroeconómicos como el impacto concreto sobre los trabajadores y sus empleos.

El nuevo titular de la Fed asumirá con una inflación todavía elevada -3,8% en abril- y con fuertes presiones derivadas del aumento de los precios de la nafta por la guerra con Irán. Además, dentro de la propia Reserva Federal hay divisiones sobre qué hacer con las tasas de interés. Mientras algunos funcionarios consideran necesario mantenerlas altas o incluso subirlas, otros impulsan recortes para estimular la economía.

La llegada de Warsh también reavivó el debate sobre la independencia de la Fed frente al poder político. Trump atacó durante años a Powell por no bajar las tasas y dejó claro públicamente que quería un presidente alineado con su visión económica. Esa cercanía alimentó las críticas de los demócratas, especialmente de la senadora Elizabeth Warren, quien llegó a calificar a Warsh como un posible “títere” del mandatario republicano.

“CAMBIO DE RÉGIMEN”

Durante su audiencia de confirmación, Warsh intentó despejar esas dudas y prometió actuar con independencia. También defendió la necesidad de un “cambio de régimen” dentro de la Fed, cuestionando la forma en que el organismo manejó el fuerte brote inflacionario posterior a la pandemia. Según el economista, el banco central tardó demasiado en reaccionar y debe revisar su estrategia de comunicación y sus mecanismos de decisión.

Otro foco de polémica gira en torno a la fortuna personal de Warsh, estimada en más de 100 millones de dólares.

Legisladores demócratas cuestionaron que no haya detallado completamente sus inversiones, entre ellas participaciones en empresas como SpaceX y la plataforma Polymarket.