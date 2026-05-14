EE UU acelera la batalla para asegurarse las tierras raras

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Estados Unidos acelera su carrera por asegurarse el suministro de tierras raras, minerales esenciales para fabricar desde smatphones hasta misiles militares, con el objetivo de reducir su fuerte dependencia de China. El conflicto en Medio Oriente y el uso creciente de armamento sofisticado volvieron a poner el foco sobre estos 17 elementos químicos estratégicos, fundamentales para la industria tecnológica y de defensa.
Durante años, China dominó casi todo el mercado mundial, especialmente el proceso de separación y refinado de estos minerales. En 2025 controla todavía el 91% de esa actividad, según la Agencia Internacional de la Energía. Washington teme que Beijing utilice ese poder como herramienta geopolítica, tal como ocurrió cuando restringió exportaciones el año pasado.
Para revertir esa situación, EE UU impulsa nuevas minas, reciclaje y alianzas internacionales. Empresas como MP Materials ya ampliaron operaciones en California, mientras otros proyectos avanzan en Wyoming y Nebraska. Además, el gobierno firmó acuerdos con Australia, Ruanda y República Democrática del Congo para garantizar el acceso a estos recursos clave.
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