Manuel Quintar, el diputado que llegó al Congreso en una costosa Cybertruck: "Para que los radikukas me hagan publicidad"

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El diputado nacional jujeño Manuel Quintar quedó en el centro de la polémica luego de llegar al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck, una camioneta eléctrica de lujo valuada en más de 100 mil dólares y que, en Argentina, podría superar los 200 mil por los costos de importación.
La aparición del vehículo en el estacionamiento de la Cámara de Diputados generó repercusiones políticas y una fuerte discusión en redes sociales, tanto por el valor del rodado -unos 200 millones de pesos- como por el contraste con el discurso de austeridad que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Quintar tiene 44 años, es abogado, empresario y comerciante. Antes de desembarcar en La Libertad Avanza, había tenido un paso por el peronismo jujeño y en 2021 fue candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista. Dos años después se sumó al armado libertario y logró ingresar al Congreso en las elecciones de 2023.
En sus redes sociales suele mostrarse vinculado al mundo empresarial y deportivo. También comparte imágenes y videos relacionados con el motocross y las competencias de enduro en Jujuy.
La polémica escaló luego de que el propio legislador redoblara la apuesta en redes sociales. “Para que los radikukas me hagan publicidad”, escribió junto a imágenes de la camioneta, mientras que otros posteos adjudicados al diputado incluyeron frases como “Con la mía, lloren”.
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Según trascendió desde el Congreso, el episodio también habría generado incomodidad dentro del oficialismo y hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido retirar el vehículo del estacionamiento tras la repercusión pública.
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