Manuel Quintar, el diputado que llegó al Congreso en una costosa Cybertruck: "Para que los radikukas me hagan publicidad"

El diputado nacional jujeño Manuel Quintar quedó en el centro de la polémica luego de llegar al Congreso a bordo de una Tesla Cybertruck, una camioneta eléctrica de lujo valuada en más de 100 mil dólares y que, en Argentina, podría superar los 200 mil por los costos de importación.

La aparición del vehículo en el estacionamiento de la Cámara de Diputados generó repercusiones políticas y una fuerte discusión en redes sociales, tanto por el valor del rodado -unos 200 millones de pesos- como por el contraste con el discurso de austeridad que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Quintar tiene 44 años, es abogado, empresario y comerciante. Antes de desembarcar en La Libertad Avanza, había tenido un paso por el peronismo jujeño y en 2021 fue candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista. Dos años después se sumó al armado libertario y logró ingresar al Congreso en las elecciones de 2023.

En sus redes sociales suele mostrarse vinculado al mundo empresarial y deportivo. También comparte imágenes y videos relacionados con el motocross y las competencias de enduro en Jujuy.

La polémica escaló luego de que el propio legislador redoblara la apuesta en redes sociales. “Para que los radikukas me hagan publicidad”, escribió junto a imágenes de la camioneta, mientras que otros posteos adjudicados al diputado incluyeron frases como “Con la mía, lloren”.

Según trascendió desde el Congreso, el episodio también habría generado incomodidad dentro del oficialismo y hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le habría pedido retirar el vehículo del estacionamiento tras la repercusión pública.