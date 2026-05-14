Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon

La policía informó que en las últimas horas cayó la "banda del frío" en La Plata. Cuatro hombres fueron detenidos en la madrugada de este jueves acusados de haber ingresado a una vivienda y robar una heladera del sector del quincho. El procedimiento fue realizado en Los Hornos por efectivos de la comisaría Tercera de La Plata luego de una alerta emitida por el sistema de seguridad de la propiedad.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de 132 y 59, donde vive una mujer de 66 años. Según consta en el parte policial al que accedió EL DIA, la víctima recibió una notificación de una empresa de alarmas que advertía sobre un ingreso en el área del quincho.

Tras el llamado, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y constató daños en el interior de la propiedad y el faltante de una heladera. A partir de esa situación, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona y, a pocos metros de la vivienda, detectaron a varios hombres trasladando el electrodoméstico robado.

En ese contexto fue demorado primero un hombre de 30 años en situación de calle, mientras que a pocos metros fueron interceptados otros tres sospechosos, todos domiciliados en la misma zona del ataque.

Los cuatro acusados quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la seccional policial, donde quedaron a disposición de la UFI N°3 de La Plata, que interviene en la causa caratulada como “robo agravado”.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía en turno, que dispuso actuaciones judiciales y la presentación de los detenidos en sede judicial durante la mañana de este jueves.