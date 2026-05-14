Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon

Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon
14 de Mayo de 2026 | 10:24

Escuchar esta nota

La policía informó que en las últimas horas cayó la "banda del frío" en La Plata. Cuatro hombres fueron detenidos en la madrugada de este jueves acusados de haber ingresado a una vivienda y robar una heladera del sector del quincho. El procedimiento fue realizado en Los Hornos por efectivos de la comisaría Tercera de La Plata luego de una alerta emitida por el sistema de seguridad de la propiedad.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la zona de 132 y 59, donde vive una mujer de 66 años. Según consta en el parte policial al que accedió EL DIA, la víctima recibió una notificación de una empresa de alarmas que advertía sobre un ingreso en el área del quincho.

Tras el llamado, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar y constató daños en el interior de la propiedad y el faltante de una heladera. A partir de esa situación, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona y, a pocos metros de la vivienda, detectaron a varios hombres trasladando el electrodoméstico robado.

En ese contexto fue demorado primero un hombre de 30 años en situación de calle, mientras que a pocos metros fueron interceptados otros tres sospechosos, todos domiciliados en la misma zona del ataque.

Los cuatro acusados quedaron aprehendidos y fueron trasladados a la seccional policial, donde quedaron a disposición de la UFI N°3 de La Plata, que interviene en la causa caratulada como “robo agravado”.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía en turno, que dispuso actuaciones judiciales y la presentación de los detenidos en sede judicial durante la mañana de este jueves.

LE PUEDE INTERESAR

La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo

LE PUEDE INTERESAR

Los antecedentes del nene de 14 años que denunció que lo balearon en un robo en La Plata: sospechan de una coartada
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Hermano imputado: ¿de qué acusan al platense Francisco Adorni?

Quién es el polémico árbitro que es empleado de la Provincia y cobra $4.000.000

Los médicos de La Plata ya no atienden a los afiliados del IOMA por 48 horas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia, que fue eliminado por River

VIDEO. Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España

Estudiantes: al semestre todavía le queda otra copa más

Una abogada de la UNLP fue premiada por la Corte
Últimas noticias de Policiales

La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo

Los antecedentes del nene de 14 años que denunció que lo balearon en un robo en La Plata: sospechan de una coartada

Estupor en La Plata por un supuesto abuso a un nene de 6 años en un ámbito religioso

Los ciberataques aumentaron un 15% en el último año en el país
Espectáculos
Se supo quién es la joven empresaria apuntada como la novia de Mauricio Macri ¿Ya se lo contó a Juliana Awada?
Cómo se hace la limpieza de útero a la que se sometió Daniela Celis: “Sentía asco en mi cuerpo”
Shakira, Madonna y BTS serán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Los números de Gran Hermano en una noche con doble eliminación y nueva nominación
Fallo millonario contra Eduardo Fort: Rocío Marengo armó un verdadero escándalo
La Ciudad
Cruzada solidaria en La Plata por una nena de 4 años que afronta una severa enfermedad y necesita viajar a México
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 14 de mayo 2026
Jueves fresco por la mañana en La Plata, pero repunta por la tarde: cómo seguirá el tiempo
Aumentó la nafta y activan otro congelamiento por 45 días: los nuevos precios en La Plata de YPF, Shell y Axion
Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA
Información General
Un avance histórico contra el cáncer de páncreas: el medicamento que nació de una idea considerada “imposible”
Deudores alimentarios: prohíben su ingreso a estadios
La pandemia causó tres veces más muertes que las notificadas por la OMS
Los sueños vívidos hacen que el descanso parezca mejor
Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
Deportes
Fideo Di María hizo un picante descargo tras las declaraciones de Milito: "El Interior crece y eso duele, caretas"
Las semifinales River vs Central y Argentinos vs Belgrano ya tienen días y horarios confirmados
“El balance es positivo, me voy satisfecho, di todo”: Pata Pereyra, tras la eliminación y esperando novedades
Un campeón del mundo suelto en La Plata: el profe Luis Martin y una visita motivadora
VIDEO. Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla