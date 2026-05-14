Suteba: con Baradel afuera de la lista, el oficialismo retuvo la conducción

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El ala Celeste y Violeta obtuvo el 76% de los votos. A su vez, perdió en La Matanza, donde se impuso la lista Multicolor
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El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), uno de los principales gremios docentes del territorio bonaerense, renovó sus autoridades. Ya sin Roberto Baradel en la lista, el oficialismo se quedó con un cómodo triunfo aunque perdió una seccional clave: La Matanza.
Con el 80% de las mesas escrutadas, lista Celeste y Violeta ganó con el 76% de los votos. La nueva secretaria general será María Laura Torre, una dirigente de peso dentro del sector pero que tendrá que sortear los destinos del gremio que condujo Baradel por 22 años.
Lejos quedó la lista Multicolor, cercana a la Izquierda, con el 19% y la Azul y Blanca, que envuelve a la Corriente Clasista Combativa y al Partido Comunista Revolucionario, con el 4%. Si se compara con los datos de hace cuatro años, el porcentaje del oficialismo fue casi similar: en 2022 cosechó el 81,3% de las adhesiones.
A Torre acompañaron en la Lista Celeste-Violeta María Cattaneo y Silvia Almazán, que conforman la conducción actual, y se postulaban a secretarias generales adjuntas. En principio, se espera que esta conducción mantenga la buena relación con el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, aunque la situación salarial y pérdida del poder adquisitivo puede complicar el vínculo.
Esos resultados corresponden a los cargos provinciales, pero también estaban en disputa las conducciones locales. Y allí, aunque en la mayoría de los distritos se impuso el oficialismo, perdió en un distrito clave: La Matanza. Allí, tras cuatro años, recuperó la conducción la Multicolor (en alianza con la Azul y Blanca), y tendrá a Romina del Plá, profesora de historia y diputada nacional por el Frente de Izquierda, como secretaria general de ese distrito.
Además, según sus propios números, la Multicolor retuvo las seccionales de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz.
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Para la elección fueron convocados más de 90.000 afiliados para votar en 2.023 mesas distribuidas en los 113 distritos (principalmente del conurbano).
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