Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: hoy salió la nueva tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía

Suteba: con Baradel afuera de la lista, el oficialismo retuvo la conducción

El ala Celeste y Violeta obtuvo el 76% de los votos. A su vez, perdió en La Matanza, donde se impuso la lista Multicolor

Suteba: con Baradel afuera de la lista, el oficialismo retuvo la conducción
14 de Mayo de 2026 | 10:42

Escuchar esta nota

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), uno de los principales gremios docentes del territorio bonaerense, renovó sus autoridades. Ya sin Roberto Baradel en la lista, el oficialismo se quedó con un cómodo triunfo aunque perdió una seccional clave: La Matanza.

Con el 80% de las mesas escrutadas, lista Celeste y Violeta ganó con el 76% de los votos. La nueva secretaria general será María Laura Torre, una dirigente de peso dentro del sector pero que tendrá que sortear los destinos del gremio que condujo Baradel por 22 años.

Lejos quedó la lista Multicolor, cercana a la Izquierda, con el 19% y la Azul y Blanca, que envuelve a la Corriente Clasista Combativa y al Partido Comunista Revolucionario, con el 4%. Si se compara con los datos de hace cuatro años, el porcentaje del oficialismo fue casi similar: en 2022 cosechó el 81,3% de las adhesiones.

A Torre acompañaron en la Lista Celeste-Violeta María Cattaneo y Silvia Almazán, que conforman la conducción actual, y se postulaban a secretarias generales adjuntas. En principio, se espera que esta conducción mantenga la buena relación con el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, aunque la situación salarial y pérdida del poder adquisitivo puede complicar el vínculo.

Esos resultados corresponden a los cargos provinciales, pero también estaban en disputa las conducciones locales. Y allí, aunque en la mayoría de los distritos se impuso el oficialismo, perdió en un distrito clave: La Matanza. Allí, tras cuatro años, recuperó la conducción la Multicolor (en alianza con la Azul y Blanca), y tendrá a Romina del Plá, profesora de historia y diputada nacional por el Frente de Izquierda, como secretaria general de ese distrito.

Además, según sus propios números, la Multicolor retuvo las seccionales de Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz.

LE PUEDE INTERESAR

Mar del Plata retomó exportaciones de miel fraccionada a Estados Unidos

LE PUEDE INTERESAR

San Nicolás fue reconocida por la RIL como Ciudad Líder en Gestión Eficiente

Para la elección fueron convocados más de 90.000 afiliados para votar en 2.023 mesas distribuidas en los 113 distritos (principalmente del conurbano).
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Hermano imputado: ¿de qué acusan al platense Francisco Adorni?

Quién es el polémico árbitro que es empleado de la Provincia y cobra $4.000.000

Los médicos de La Plata ya no atienden a los afiliados del IOMA por 48 horas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia, que fue eliminado por River

VIDEO. Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

Estudiantes: al semestre todavía le queda otra copa más

Tras un aval judicial, avanzarán con la obra de la plaza España

Una abogada de la UNLP fue premiada por la Corte
Últimas noticias de Política y Economía

Levantan el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni: investigan si su patrimonio creció 84% en un año

Mar del Plata retomó exportaciones de miel fraccionada a Estados Unidos

San Nicolás fue reconocida por la RIL como Ciudad Líder en Gestión Eficiente

Habló el contratista de Adorni: “Parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”
Información General
Un avance histórico contra el cáncer de páncreas: el medicamento que nació de una idea considerada “imposible”
Deudores alimentarios: prohíben su ingreso a estadios
La pandemia causó tres veces más muertes que las notificadas por la OMS
Los sueños vívidos hacen que el descanso parezca mejor
Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
Espectáculos
Se supo quién es la joven empresaria apuntada como la novia de Mauricio Macri ¿Ya se lo contó a Juliana Awada?
Cómo se hace la limpieza de útero a la que se sometió Daniela Celis: “Sentía asco en mi cuerpo”
Shakira, Madonna y BTS serán el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026
Los números de Gran Hermano en una noche con doble eliminación y nueva nominación
Fallo millonario contra Eduardo Fort: Rocío Marengo armó un verdadero escándalo
Policiales
Cayó la "banda del frío" en La Plata: llevaban entre 4 una heladera robada y los atraparon
La inseguridad, sin control: más comerciantes duermen en el trabajo
Los antecedentes del nene de 14 años que denunció que lo balearon en un robo en La Plata: sospechan de una coartada
Estupor en La Plata por un supuesto abuso a un nene de 6 años en un ámbito religioso
Los ciberataques aumentaron un 15% en el último año en el país
Deportes
Fideo Di María hizo un picante descargo tras las declaraciones de Milito: "El Interior crece y eso duele, caretas"
Las semifinales River vs Central y Argentinos vs Belgrano ya tienen días y horarios confirmados
“El balance es positivo, me voy satisfecho, di todo”: Pata Pereyra, tras la eliminación y esperando novedades
Un campeón del mundo suelto en La Plata: el profe Luis Martin y una visita motivadora
VIDEO. Un freno a la ilusión: River fue más que Gimnasia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla