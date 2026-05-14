Acciones en baja; el dólar y el riesgo país, en alza

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Los activos argentinos en Estados Unidos terminaron con números rojos, mientras que en el mercado de cambios el dólar exhibió un leve rebote, en un marco de fuertes compras, una vez más, a manos de Banco Central. Las acciones en la bolsa porteña también retrocedieron.
El índice de riesgo país de JP Morgan avanzó 15 unidades, a los 523 puntos básicos, tras haber anotado el lunes un mínimo intradiario en los 495 puntos, piso desde febreroy festejado por el Gobierno.
Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominaron la pérdidas. Encabezaron Bioceres (-9,3%) y Globant, con una baja de 8,3 por ciento.
El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.412,45 para la venta y $1.360,98 para la compra: subió cerca de 10 pesos. También subió el mayorista.
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