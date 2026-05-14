Nuevo reclamo de médicos: no atenderán a afiliados del IOMA

La Agremiación Médica Platense aplicará desde hoy 48 horas de suspensión de servicio a los afiliados del Instituto Médico Asistencial (IOMA) para reclamar una deuda acumulada de $ 1.190.897.751 pesos, que incluye prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026.

Desde la obra social bonaerense se indicó que la medida “sorprende” a la conducción del Instituto, ya que desde el lunes se sabía que los pagos se realizarán entre hoy y el 18 de mayo.

Desde la AMP plantearon que “luego de haber intimado formalmente al presidente del IOMA, Homero Giles, y ante el vencimiento del plazo establecido sin que el IOMA haya regularizado la deuda acumulada de $ 1.190.897.751 -que incluye prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026, diferencias de valores y gastos administrativos- la Agremiación Médica Platense confirma la suspensión del servicio a partir de las 0 horas del jueves 14 de mayo (hoy) por un lapso de 48 horas. Es importante destacar que la medida no incluye la atención de las guardias, la atención de emergencias y las cirugías oncológicas”.

La escena de estas horas repite protestas del mismo tipo en los últimos meses.

El presidente de la AMP, Gastón Quintans, expresó: “Llegamos a esta situación límite producto de la impericia de parte de las autoridades del IOMA; hemos agotado todas las instancias de diálogo, incluyendo reuniones, reclamos institucionales y gestiones administrativas; es inadmisible que un profesional perciba sus haberes recién a fin de mes. Desde la Agremiación -según lo acordado por unanimidad en el último Plenario- vamos a ser inflexibles en el reclamo resguardando los derechos y la dignidad de toda la comunidad médica.”

Según se indicó en la agremiación, el “Alerta Gremial y el Plan de lucha, oportunamente consensuados entre las autoridades de la AMP y los agremiados, seguirán en vigencia hasta tanto el Instituto no regularice en tiempo y forma los pagos de prestaciones, hecho que ha generado en los profesionales médicos una profunda incertidumbre respecto a las fechas y los montos de cobro”.

Por su parte, según pudo saber este diario a través de fuentes de IOMA, los funcionarios plantearon su “sorpresa” por la “amenaza” de la suspensión del servicio a los afiliados de IOMA y advirtieron que podrían aplicarse débitos y sanciones en caso de que un profesional médico no atienda a los afiliados de la obra social bonaerense.

Según contaron las mismas fuentes a este medio, hubo una reunión el lunes pasado y se les informó que el IOMA “realizará el pago de las facturas pendientes correspondientes a prestaciones en el transcurso de mañana 14 de mayo y el lunes 18”.

En una nota enviada a las autoridades de la AMP, el Instituto afirma que “IOMA realiza el pago de las facturas de manera ininterrumpida”.

Luego, reclama a los médicos: “Que cumplan y brinden efectivamente a nuestros afiliados las prestaciones convenidas oportunamente con el alcance y en las condiciones pactadas. De verificarse algún tipo de incumplimiento en el sentido indicado, se procederá a aplicar a la AMP el débito que corresponda sobre las facturaciones que se presenten ante este IOMA, como así también se aplicarán las sanciones que legal y contractualmente resulten pertinentes a cada médico prestador que despliegue las conductas antes referidas”.