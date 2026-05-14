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La Ciudad |OTRA VEZ, UN CONFLICTO POR LOS PAGOS

Nuevo reclamo de médicos: no atenderán a afiliados del IOMA

La Agremiación Médica Platense suspende los servicios por 48 horas argumentando que hay una deuda millonaria del Instituto. La obra social dice que el pago se realizará entre hoy y el próximo lunes 18 de mayo

Nuevo reclamo de médicos: no atenderán a afiliados del IOMA
14 de Mayo de 2026 | 03:26
Edición impresa

La Agremiación Médica Platense aplicará desde hoy 48 horas de suspensión de servicio a los afiliados del Instituto Médico Asistencial (IOMA) para reclamar una deuda acumulada de $ 1.190.897.751 pesos, que incluye prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026.

Desde la obra social bonaerense se indicó que la medida “sorprende” a la conducción del Instituto, ya que desde el lunes se sabía que los pagos se realizarán entre hoy y el 18 de mayo.

Desde la AMP plantearon que “luego de haber intimado formalmente al presidente del IOMA, Homero Giles, y ante el vencimiento del plazo establecido sin que el IOMA haya regularizado la deuda acumulada de $ 1.190.897.751 -que incluye prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026, diferencias de valores y gastos administrativos- la Agremiación Médica Platense confirma la suspensión del servicio a partir de las 0 horas del jueves 14 de mayo (hoy) por un lapso de 48 horas. Es importante destacar que la medida no incluye la atención de las guardias, la atención de emergencias y las cirugías oncológicas”.

La escena de estas horas repite protestas del mismo tipo en los últimos meses.

El presidente de la AMP, Gastón Quintans, expresó: “Llegamos a esta situación límite producto de la impericia de parte de las autoridades del IOMA; hemos agotado todas las instancias de diálogo, incluyendo reuniones, reclamos institucionales y gestiones administrativas; es inadmisible que un profesional perciba sus haberes recién a fin de mes. Desde la Agremiación -según lo acordado por unanimidad en el último Plenario- vamos a ser inflexibles en el reclamo resguardando los derechos y la dignidad de toda la comunidad médica.”

Según se indicó en la agremiación, el “Alerta Gremial y el Plan de lucha, oportunamente consensuados entre las autoridades de la AMP y los agremiados, seguirán en vigencia hasta tanto el Instituto no regularice en tiempo y forma los pagos de prestaciones, hecho que ha generado en los profesionales médicos una profunda incertidumbre respecto a las fechas y los montos de cobro”.

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Por su parte, según pudo saber este diario a través de fuentes de IOMA, los funcionarios plantearon su “sorpresa” por la “amenaza” de la suspensión del servicio a los afiliados de IOMA y advirtieron que podrían aplicarse débitos y sanciones en caso de que un profesional médico no atienda a los afiliados de la obra social bonaerense.

Según contaron las mismas fuentes a este medio, hubo una reunión el lunes pasado y se les informó que el IOMA “realizará el pago de las facturas pendientes correspondientes a prestaciones en el transcurso de mañana 14 de mayo y el lunes 18”.

En una nota enviada a las autoridades de la AMP, el Instituto afirma que “IOMA realiza el pago de las facturas de manera ininterrumpida”.

Luego, reclama a los médicos: “Que cumplan y brinden efectivamente a nuestros afiliados las prestaciones convenidas oportunamente con el alcance y en las condiciones pactadas. De verificarse algún tipo de incumplimiento en el sentido indicado, se procederá a aplicar a la AMP el débito que corresponda sobre las facturaciones que se presenten ante este IOMA, como así también se aplicarán las sanciones que legal y contractualmente resulten pertinentes a cada médico prestador que despliegue las conductas antes referidas”.

CONFLICTO
• La Agremiación Médica Platense reclama una deuda al IOMA de 1.190.897.751 pesos
• En ese contexto suspende la atención a afiliados de IOMA por 48 horas (hoy y mañana)
• IOMA afirma que hará débitos a la AMP y sancionará a los medicos que no atiendan a los afiliados de la obra social
• En IOMA dicen que “los pagos se realizarán entre hoy y el lunes 18”.

 

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