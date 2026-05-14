Difunden el dato de la inflación de abril

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer hoy la inflación registrada en abril, la cual habría mostrado una desaceleración respecto a marzo, aunque sigue ubicándose en una zona elevada.
Distintas consultoras confirmaron la desaceleración, por lo que el IPC del cuarto mes quebraría la tendencia alcista luego de diez meses consecutivos. El último mes con un retroceso fue mayo del 2025, cuando registró 1,5%.
El informe de EcoGo proyectó una inflación del 2,5% para el cuarto mes. En la práctica, esto significa una desaceleración mensual de 0,9 puntos porcentuales (p.p.).
LCG marcó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue de 1,3%, con lo cual el promedio de las últimas cuatro semanas ubicó el aumento de los bienes básicos en 1,7%.
Mientras que el economista Lorenzo Sigaut Gravigna de la consultora Equilibria reveló que la proyección de la consultora es de 2,5% para abril.
Desde Libertad y Progreso (LyP) estimaron un IPC del 2,4% y explicaron los motivos de la desaceleración: “La finalización total del efecto passthrough, producto de la devaluación en la época preelectoral, y el pasaje del shock transitorio a los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente”.
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En tanto, el trabajo de Orlando Ferreres arrojó una proyección de 2,6% mensual y 30,7% interanual.
Además de la dinámica de los alimentos existen otros elementos que han contribuido a mantener los precios en la zona del 2,5%, entre ellos los combustibles, a partir del compromiso de las petroleras de no aumentar el valor de los combustibles.
Por su parte, Analytica registró durante la cuarta semana de abril “una variación semanal del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país” y, de esta forma, “el promedio de cuatro semanas es de 1,3%”.
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