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Política y Economía |PROPIEDADES, UN VEHÍCULO Y UN CRÉDITO DE $60 MILLONES CANCELADO EN UN AÑO, EN LA MIRA

Hermano imputado: investigan a Francisco Adorni

El diputado provincial de La Plata fue denunciado por la diputada Marcela Pagano por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia pidió levantar el secreto bancario y fiscal

Hermano imputado: investigan a Francisco Adorni

Francisco Adorni, el hermano del Jefe de Gabinete, investigado / Web

14 de Mayo de 2026 | 03:08
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La Justicia no solo investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sino también a su hermano, el diputado provincial de La Libertad Avanza por la Octava Sección Electoral (que comprende a La Plata), Francisco Adorni, imputado por la supuesta comisión de ese delito y por lavado de dinero. La causa, que recayó por sorteo en el juzgado de Daniel Rafecas y fue delegada al fiscal federal Guillermo Marijuán, se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano. En la mira están la adquisición de propiedades, un vehículo y el pago de un crédito hipotecario de 60 millones de pesos en doce meses.

En este marco, Marijuan impulsó una serie de medidas de prueba, pidiendo informes a más de 30 organismos y entidades. Además, ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del imputado.

Principalmente, las sospechas apuntan a los 60.000.000 de pesos del préstamo otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires y que Francisco Adorni habría cancelado en apenas un año. Según la denunciante, ni siquiera destinando el cien por ciento de su salario mensual como funcionario ( en torno a los $2.000.000) hubiera podido solventar ese pago en tan poco tiempo.

LA HIPÓTESIS DEL FISCAL

El dictamen de Marijuan es preciso respecto al período bajo la lupa: “La investigación tendrá por objeto la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni, que habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional, esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación”.

Después, en junio de 2025, fue promovido como titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF), hasta que en diciembre del año pasado asumió como diputado bonaerense en la Legislatura.

Desde que llegó al poder de la mano de Javier Milei, el patrimonio del platense experimentó una evolución que es la que ahora investiga la Justicia. En su Declaración Jurada patrimonial inicial, presentada ante la Oficina Anticorrupción en febrero de 2024, declaró activos por $43.790.000: el 50% de una vivienda en City Bell de 162 m² (valuada en $38.790.000, adquirida en 2016 mediante un crédito), y el 50% de un auto Chery Tiggo 2017 valuado en $5.000.000. Mientras que no declaró deudas.

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Para su declaración jurada anual correspondiente al ejercicio 2025, el patrimonio neto informado trepó a $80.500.000. El salto se explica, según la denuncia, en dos operaciones: la incorporación en noviembre de 2025 del 50% de un Jeep Renegade 2020 valuado en $8.000.000 y, fundamentalmente, la cancelación completa del mencionado crédito hipotecario en el plazo de un año.

Pagano señaló que, si bien la compra del vehículo podría justificarse con los haberes de funcionario, la cancelación del pasivo hipotecario en tan corto tiempo “resulta insuficiente para ser explicada” con los ingresos legítimos acreditados.

Por otro lado, el fiscal Marijuan aclaró en su dictamen que, si bien existe otra causa en trámite que involucra al propio Jefe de Gabinete, esas referencias quedan fuera del alcance de esta investigación. La causa se circunscribe exclusivamente a Francisco.

UNA BATERÍA DE MEDIDAS

Para avanzar en la reconstrucción del patrimonio del diputado platense, Marijuan ordenó una extensa batería de medidas de prueba. Entre ellas: el levantamiento del secreto fiscal y acceso a la base de datos del ARCA, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA; informes de AGIP y ARBA sobre inmuebles y automotores en la ciudad y la Provincia de Buenos Aires; y una circular al Banco Central para que todas las entidades financieras remitan extractos de cuentas corrientes y cajas de ahorro en pesos y dólares, con detalle de fechas, conceptos y montos de cada transferencia.

La investigación también apunta a los plazos fijos, fondos de inversión, compra de moneda extranjera, el historial completo de créditos hipotecarios y prendarios, y el registro de visitas a cajas de seguridad. Además, se le solicitó a Migraciones que informe cuántas veces y con qué destino salió del país el imputado.

Al Ministerio de Defensa se le requirió el legajo personal de Adorni, copias de los actos administrativos de sus designaciones desde 2023 y el detalle pormenorizado de sus haberes. A la Oficina Anticorrupción, las declaraciones juradas patrimoniales —tanto las públicas como sus anexos reservados— desde que ingresó a la función pública nacional. Al Banco Provincia, en particular, se le pidió el cronograma original de amortización del crédito hipotecario, los plazos pactados, los saldos adeudados y el detalle de cada pago.

VOTADO POR 142.000 PLATENSES

Para los platenses, Francisco Adorni no es un nombre desconocido.

Contador público formado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y especialista en Administración Financiera y Control del Sector Público, se desempeñó durante dos décadas en el área administrativa del Consejo de la Magistratura bonaerense.

En el plano electoral, hay quienes recuerdan su experiencia de 2005, cuando (mucho antes de la irrupción de Milei en la política) integró la lista del duhaldismo en La Plata como candidato suplente a consejero escolar en la boleta del Frente Justicialista. Casi dos décadas después, el giro ideológico fue completo. En las elecciones del 7 de septiembre del año pasado encabezó la lista de diputados provinciales de LLA por la Octava Sección Electoral, cosechando más de 142.000 votos (36%) que le permitieron acceder a su banca en la Legislatura.

 

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