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La Ciudad |Luminarias que no andan

Calles a oscuras: crecen las quejas por falta de luz

De Villa Elvira a Tolosa, los problemas con la luminaria pública parecen ser moneda corriente en varios puntos y hasta en una plaza

Calles a oscuras: crecen las quejas por falta de luz

En 2 bis y 520 denuncian que llevan más de diez días a oscuras / el dia

15 de Mayo de 2026 | 02:19
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La Ciudad tiene áreas en penumbras. Al menos eso dejan ver los múltiples reclamos de los vecinos por el mal funcionamiento de las luminarias, problemática que no distingue de zonas: las denuncias llegan desde Villa Elvira, Tolosa, Los Hornos y el Centro.

En 9 y 85 aseguran que las luminarias dejaron de funcionar hace 7 meses. “Es una vergüenza, el 147 toma los reclamos pero no los reparan”, apuntó un vecino.

La preocupación radica en la inseguridad que significa transitar las calles a oscuras. Así lo expresó Sandra vecina de Tolosa quien señaló que hace más de diez días están sin luz en 2 bis y 520. “Es una verdadera boca de lobo”, manifestó la frentista que no es la única preocupada por la seguridad del barrio: comparte cuadra con Juan Coronel, carnicero que desde hace un mes duerme en su comercio para evitar robos.

A diferencia de otros casos, su denuncia al 147 fue atendida, pero la alegría duró poco, apenas tres días después de que repararan, la luminaria dejó de funcionar. En 16 y 64 pasó algo similar con un poste de luz inclinado y apagado: “Estuvieron los de las luminarias y seguimos sin luz. Enderezaron el poste, lo enredaron con los cables y le echaron escombros sin material. Pero sigue oscuro”, sostuvo un vecino.

Los reclamos no discriminan zona, “en Plaza Belgrano la oscuridad es total” expresó un frentista. También reclaman allí la mejora de los bancos y las veredas. “En 600 desde 137 hasta 140 y desde 143 a 167 las luminarias no funcionan hace tres meses”, indicó otro vecino. Algo parecido, en 53 entre 1 y 4: “En el último mes se corta seguido”, señaló Mercedes. Desde Tolosa avisaron que “en 524 entre 4 y 5 hace un mes y medio que no funciona la luminaria”.

 

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