Calles a oscuras: crecen las quejas por falta de luz

Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio
Tras el dato de la inflación de abril, cuánto aumentará el transporte público en La Plata durante junio
FOTOS | Instalaron una carpa sanitaria en 7 y 50 contra "el ajuste en salud"
Adorni sumó dos viajes relámpago y ordenan más medidas de prueba
Cortes de luz programados para este viernes en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
VIDEO. Robaron en la puerta del Ministerio de Trabajo en La Plata y los atraparon a las pocas cuadras
Tras un pago de IOMA, los médicos platenses levantaron la protesta
El Concurso de EL DIA por las figuritas del Mundial ya tiene a su primer ganador
Vecinos de Tolosa denuncian incumplimientos en seguridad y reclaman más policías a seis meses de un acuerdo
VIDEO. Tensión y versiones cruzadas tras un violento operativo en un lavadero de autos de Gonnet
VIDEO. Néstor Ortigoza, a las piñas en un reconocido boliche de zona Norte tras defender a su novia Rocío Oliva
Un ex gobernador se le planta a Kicillof y pide internas en el peronismo: "Voto popular"
La curiosa reacción de Rial cuando le preguntaron por la vuelta de Tinelli al Bailando
¡Al horno! Detectan conexiones eléctricas clandestinas en 15 locales de una cadena de venta de empanadas
Con el aumento por inflación, ¿cuánto cobrarán los jubilados en junio?
Nueva crisis en el Real Madrid: Mbappé expuso su interna con Arbeloa y crecen los rumores de salida
Estudiantes vs Flamengo, por la Copa Libertadores: salieron a la venta las entradas
Luque mostró la autopsia de Maradona y Gianinna se descompuso en la sala
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Milei dijo que enfrentó un “intento de golpe de Estado” con “los medios, políticos y empresarios como cómplices”
VIDEO. Drama y reclamo en La Plata: denuncian que IOMA adeuda más de un año de internación domiciliaria a un joven con discapacidad
Intendentes de todo el país reclamaron desde Rosario al Gobierno nacional la restitución de fondos retenidos
En un año se cuadriplicaron las deudas "irrecuperables" con billeteras virtuales
Escapaban de la policía en La Plata, abandonaron una escopeta con municiones y se dieron a la fuga
Gran Hermano 2026: Luana Fernández sorprendió a la Bomba tucumana al confesar que tuvo “algo” con su hijo
Tras el escándalo en el Congreso, El Tesla Cybertruck del diputado de LLA fue remolcado por una grúa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
De Villa Elvira a Tolosa, los problemas con la luminaria pública parecen ser moneda corriente en varios puntos y hasta en una plaza
La Ciudad tiene áreas en penumbras. Al menos eso dejan ver los múltiples reclamos de los vecinos por el mal funcionamiento de las luminarias, problemática que no distingue de zonas: las denuncias llegan desde Villa Elvira, Tolosa, Los Hornos y el Centro.
En 9 y 85 aseguran que las luminarias dejaron de funcionar hace 7 meses. “Es una vergüenza, el 147 toma los reclamos pero no los reparan”, apuntó un vecino.
La preocupación radica en la inseguridad que significa transitar las calles a oscuras. Así lo expresó Sandra vecina de Tolosa quien señaló que hace más de diez días están sin luz en 2 bis y 520. “Es una verdadera boca de lobo”, manifestó la frentista que no es la única preocupada por la seguridad del barrio: comparte cuadra con Juan Coronel, carnicero que desde hace un mes duerme en su comercio para evitar robos.
A diferencia de otros casos, su denuncia al 147 fue atendida, pero la alegría duró poco, apenas tres días después de que repararan, la luminaria dejó de funcionar. En 16 y 64 pasó algo similar con un poste de luz inclinado y apagado: “Estuvieron los de las luminarias y seguimos sin luz. Enderezaron el poste, lo enredaron con los cables y le echaron escombros sin material. Pero sigue oscuro”, sostuvo un vecino.
Los reclamos no discriminan zona, “en Plaza Belgrano la oscuridad es total” expresó un frentista. También reclaman allí la mejora de los bancos y las veredas. “En 600 desde 137 hasta 140 y desde 143 a 167 las luminarias no funcionan hace tres meses”, indicó otro vecino. Algo parecido, en 53 entre 1 y 4: “En el último mes se corta seguido”, señaló Mercedes. Desde Tolosa avisaron que “en 524 entre 4 y 5 hace un mes y medio que no funciona la luminaria”.
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo por un joven con discapacidad
LE PUEDE INTERESAR
Anses paga jubilaciones, pensiones y asignaciones
En 2 bis y 520 denuncian que llevan más de diez días a oscuras / el dia
plaza belgrano, sin luz y con bancos y veredas dañadas / el dia
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí