El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios
El efectivo vuelve a ser atractivo en La Plata: descuentos de hasta el 40% en comercios
Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión
"El único alivio será un índice cero" dijo Milei sobre el 2,6% de inflación en abril y la baja tras 10 meses
Crisis en IOMA: la oposición pide la interpelación de su presidente
Adorni sumó dos viajes relámpago y ordenan más medidas de prueba
El Concurso de EL DIA y su primer ganador: ya se juega por otro álbum y 20 paquetes de figuritas
El Senado votó pliegos judiciales, incluido el de Mahiques padre
Diputado libertario y otro escándalo: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con shows, teatro, música y más
Quedó expuesto: un docente platense “chapeaba” con ser novio de Lali Espósito
Uno por uno, los cortes de luz programados para este viernes en La Plata: las zonas afectadas
Una pelea por supuestas estafas frente a una maderera terminó con seis demorados en La Plata
VIDEO. Néstor Ortigoza, a las piñas en un reconocido boliche de zona Norte tras defender a su novia Rocío Oliva
Actividades: talleres en Villa Elisa, clases de plástica, festejo de jubilados
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Los números de la suerte del viernes 15 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Niños que fascinaron a Trump, lujo imperial y un banquete con Xi
Allanamiento en Ringuelet por amenazas y un intento de usurpación: secuestraron municiones
Luque mostró la autopsia de Maradona y Gianinna se descompuso en la sala
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un llamado al 911 por un presunto robo en proceso movilizó este jueves a los efectivos de la Comisaría 14ta hacia la zona de calle 173, entre 46 y 47. Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con una gresca generalizada frente a un comercio dedicado a la venta de pisos y maderas.
Según pudo establecer el personal policial tras entrevistar al encargado del local, un hombre de 32 años, el desorden se inició por una disputa comercial previa. La acusación central apunta a que dos de los involucrados se dedicaban a la reventa de mercadería del establecimiento; supuestamente cobraban el dinero de las transacciones a terceros, pero nunca hacían efectiva la entrega de los productos.
El cruce físico se produjo de forma azarosa cuando las partes en conflicto coincidieron en la vía pública frente al local. Lo que comenzó como un reclamo por las deudas pendientes escaló rápidamente a una confrontación física que requirió la intervención de la fuerza pública para separar a los protagonistas.
El operativo terminó con el traslado de seis personas a la sede policial para clarificar sus responsabilidades en el hecho.
La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de La Plata tomó intervención en el caso bajo la carátula de "Averiguación de Ilícito".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí