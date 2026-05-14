Una pelea por supuestas estafas frente a una maderera terminó con seis demorados en La Plata

Un llamado al 911 por un presunto robo en proceso movilizó este jueves a los efectivos de la Comisaría 14ta hacia la zona de calle 173, entre 46 y 47. Al arribar al lugar, los uniformados se encontraron con una gresca generalizada frente a un comercio dedicado a la venta de pisos y maderas.

Según pudo establecer el personal policial tras entrevistar al encargado del local, un hombre de 32 años, el desorden se inició por una disputa comercial previa. La acusación central apunta a que dos de los involucrados se dedicaban a la reventa de mercadería del establecimiento; supuestamente cobraban el dinero de las transacciones a terceros, pero nunca hacían efectiva la entrega de los productos.

El cruce físico se produjo de forma azarosa cuando las partes en conflicto coincidieron en la vía pública frente al local. Lo que comenzó como un reclamo por las deudas pendientes escaló rápidamente a una confrontación física que requirió la intervención de la fuerza pública para separar a los protagonistas.

El operativo terminó con el traslado de seis personas a la sede policial para clarificar sus responsabilidades en el hecho.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial de La Plata tomó intervención en el caso bajo la carátula de "Averiguación de Ilícito".