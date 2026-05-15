Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 15 de mayo 2026

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Comercios de cercanía, ferias bonaerenses y cuotas sin interés. Cuáles son las promociones que todavía se pueden aprovechar este viernes con Cuenta DNI.
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Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, volvió a actualizar en mayo de 2026 su batería de descuentos y reintegros, consolidándose como una de las aplicaciones más utilizadas por los bonaerenses para aliviar el impacto de la inflación.
Una persona que aprovecha todas las promociones disponibles puede ahorrar cerca de $150.000 mensuales. Esa cifra ni siquiera contempla algunos beneficios sin tope de reintegro, como los descuentos en librerías, perfumerías o determinadas cadenas de supermercados.
El viernes mantiene varias de las promociones más utilizadas por los usuarios de Cuenta DNI, especialmente en comercios barriales y ferias.
Uno de los beneficios principales es el 20% de descuento en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías. La promoción está vigente de lunes a viernes y tiene un tope semanal de $5.000 por persona, alcanzable con consumos de $25.000.
También sigue disponible el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses, todos los días, con un tope de $6.000 semanales. Este beneficio se alcanza realizando compras por $15.000 y se convirtió en uno de los más valorados por familias que buscan productos frescos a menor precio.
En paralelo, universidades, clubes y entidades educativas adheridas continúan ofreciendo un 40% de descuento, con las mismas condiciones y topes que las ferias.
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La gran novedad de mayo es el regreso del beneficio de hasta tres cuotas sin interés al pagar tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI mediante tecnología NFC para pagos sin contacto. La promoción aplica de lunes a domingo en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos y busca incentivar el consumo en sectores golpeados por la caída de ventas.
Además, los jubilados que usan Cuenta DNI cuentan con un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con un tope unificado de $5.000 según la vigencia de la promoción.
Si bien varias promociones fuertes en supermercados se concentran entre lunes y jueves —como los descuentos en Carrefour, La Anónima o Chango Más—, el viernes sigue siendo un día clave para aprovechar los beneficios semanales antes del reinicio de topes y promociones del fin de semana.
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