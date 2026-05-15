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Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 15 de mayo 2026

Comercios de cercanía, ferias bonaerenses y cuotas sin interés. Cuáles son las promociones que todavía se pueden aprovechar este viernes con Cuenta DNI.

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 15 de mayo 2026
15 de Mayo de 2026 | 07:25

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Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, volvió a actualizar en mayo de 2026 su batería de descuentos y reintegros, consolidándose como una de las aplicaciones más utilizadas por los bonaerenses para aliviar el impacto de la inflación.

Una persona que aprovecha todas las promociones disponibles puede ahorrar cerca de $150.000 mensuales. Esa cifra ni siquiera contempla algunos beneficios sin tope de reintegro, como los descuentos en librerías, perfumerías o determinadas cadenas de supermercados.

Qué descuentos se pueden usar este viernes 15 de mayo

El viernes mantiene varias de las promociones más utilizadas por los usuarios de Cuenta DNI, especialmente en comercios barriales y ferias.

Uno de los beneficios principales es el 20% de descuento en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías. La promoción está vigente de lunes a viernes tiene un tope semanal de $5.000 por persona, alcanzable con consumos de $25.000.

También sigue disponible el 40% de descuento en ferias y mercados bonaerensestodos los días, con un tope de $6.000 semanales. Este beneficio se alcanza realizando compras por $15.000 y se convirtió en uno de los más valorados por familias que buscan productos frescos a menor precio.

En paralelo, universidades, clubes y entidades educativas adheridas continúan ofreciendo un 40% de descuento, con las mismas condiciones y topes que las ferias.

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Más promociones de Cuenta DNI: cuotas sin interés y descuentos acumulables

La gran novedad de mayo es el regreso del beneficio de hasta tres cuotas sin interés al pagar tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI mediante tecnología NFC para pagos sin contacto. La promoción aplica de lunes a domingo en comercios que no pertenezcan al rubro alimentos y busca incentivar el consumo en sectores golpeados por la caída de ventas.

Además, los jubilados que usan Cuenta DNI cuentan con un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con un tope unificado de $5.000 según la vigencia de la promoción.

Si bien varias promociones fuertes en supermercados se concentran entre lunes y jueves —como los descuentos en CarrefourLa Anónima o Chango Más—, el viernes sigue siendo un día clave para aprovechar los beneficios semanales antes del reinicio de topes y promociones del fin de semana.

Algunos consejos para aprovechar los descuentos de Cuenta DNI

  • Priorizá compras sin tope de reintegro: aprovechá al máximo beneficios donde podés gastar más sin límite de devolución.
  • Usá los topes semanales con inteligencia: en supermercados del interior o ferias, tratá de concentrar compras grandes para alcanzar el tope y no “desperdiciar” porcentaje.
  • Aprovechá comercios de cercanía: el 20% en negocios de barrio suele ser clave para compras rápidas y necesarias, con buen nivel de ahorro.
  • Pagá siempre con la billetera virtual: asegurate de abonar con Cuenta DNI y no con tarjeta vinculada, porque si no, no se aplica el beneficio.
  • Chequeá locales adheridos: antes de salir, confirmá qué sucursales participan para evitar perder el descuento.  
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