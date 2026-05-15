Actividades: talleres en Villa Elisa, clases de plástica, festejo de jubilados

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

fomento, Barrio Dumor: talleres

La Asociación de Fomento Barrio Dumor, situada en diagonal 4 y diagonal 426, Villa Elisa, ofrece: Stretching, lunes y miércoles a las 16:00, con un costo de $15.000; GAP y Funcional, lunes y miércoles a las 17:00, por un valor de $15.000; Gimnasia para adultos mayores, con horario a consultar, a un precio de $15.000; Teatro para adolescentes, los martes a las 19:30, por $25.000; y Teatro para adultos, en días y horarios a confirmar en la sede, también por $25.000 mensuales. También se dicta Guitarra, los miércoles a las 18, con un arancel de $25.000; Tejido a dos agujas, los viernes a las 14, por $25.000; Crochet, los viernes a las 15, con un costo de $25.000; Cerámica para adultos e infantil, con horarios a consultar, por un valor de $60.000; Taekwondo, martes y jueves a las 17.30; y Doulaje, los viernes a las 18.30. Más información, en la sede de la entidad.

Peña de las Bellas Artes

La Peña de las Bellas Artes ofrece talleres de pintura, pastel, dibujo, acuarela, literatura. Arancel: socios $ 25.000, no socios $ 30.000. Informes: calle 49 Nº 879 entre 12 y 13; 2215419125 (solamente de 14.30 a 17.30).

CENTRO DE LA TERCERA EDAD

El Centro de la Tercera Edad Pétalos de Rosas de Abril, ubicado en calle 13 (ex 70) y 122 Norte (ex 122 bis) de Berisso, celebrará su 29° aniversario mañana, a partir de las 12. Habrá buffet, baile y brindis. Tarjetas: $6.000 para socios y $8.000 para no socios. Reservas: en el Centro o al 221-637-3338.