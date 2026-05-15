Quién es el nuevo nuncio apostólico en la Argentina

Adorni sumó dos viajes relámpago y ordenan más medidas de prueba
Tras un pago de IOMA, los médicos platenses levantaron la protesta
Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión
Emmanuel Horvilleur: “Siempre hice canciones bailables, buscando la luz”
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
El Senado votó pliegos judiciales, incluido el de Mahiques padre
El PJ bonaerense lanzó su escuela de formación política hacia 2027
Reclamo sindical en 7 y 50 contra el impacto del ajuste en el sistema sanitario
Diputado libertario: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil
Las canastas básicas también con menos aumentos: 1,1% y 2,5%
El efectivo vuelve a ser atractivo: descuentos de hasta el 40% en comercios
Actividades: talleres en Villa Elisa, clases de plástica, festejo de jubilados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El papa León XIV designó como nuevo nuncio apostólico en la Argentina al arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, según informó el Vaticano. El cargo permanecía vacante desde enero, luego de que el anterior representante pontificio, el polaco Miroslaw Adamczyk, fuera destinado a Albania.
Banach, nacido en Worcester, Estados Unidos, en noviembre de 1962, se desempeñaba hasta ahora como nuncio apostólico en Hungría. Ordenado sacerdote en 1988 y doctor en Derecho Canónico, integra el servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994.
A lo largo de su carrera trabajó en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, además de desempeñarse en el área de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.
En 2007, el ahora nuevo nuncio en la Argentina fue designado representante permanente de la Santa Sede ante distintos organismos internacionales con sede en Viena, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Posteriormente, en 2013, durante los últimos meses del pontificado de Benedicto XVI, fue nombrado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico.
Desde entonces encabezó representaciones diplomáticas en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau y Mauritania, antes de ser enviado a Hungría en 2022. Además del inglés, habla francés, italiano, polaco y español.
LE PUEDE INTERESAR
Wall Street, entre récords y mucho verde esperanza
LE PUEDE INTERESAR
Una agenda picante con temas como Taiwán e Irán
Tras conocerse la designación, la Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta firmada por su presidente, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y por el secretario general del organismo, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.
En el texto, los obispos expresaron su agradecimiento al Papa por el nombramiento y enviaron un saludo al nuevo representante diplomático. “Esperamos que su misión continúe fortaleciendo los vínculos de comunión entre la Sede Apostólica y la Iglesia que peregrina en estas tierras”, señalaron.
También convocaron a la comunidad católica a acompañar con oraciones el inicio del ministerio pastoral y diplomático de Banach en el país.
Desde Budapest, Banach envió una carta dirigida a las autoridades de la Iglesia argentina en la que manifestó su “alegría y honor” por representar al Santo Padre en la Argentina.
“Deseo cumplir este mandato con fidelidad a mi lema episcopal: Humanitate et Caritate”, expresó el arzobispo, quien además encomendó su misión a la protección de Nuestra Señora de Luján.
Fuentes eclesiásticas consultadas en Roma definieron al nuevo nuncio como “un moderado” y destacaron su perfil diplomático y pastoral.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí