Quién es el nuevo nuncio apostólico en la Argentina

El papa León XIV designó como nuevo nuncio apostólico en la Argentina al arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach, según informó el Vaticano. El cargo permanecía vacante desde enero, luego de que el anterior representante pontificio, el polaco Miroslaw Adamczyk, fuera destinado a Albania.

Banach, nacido en Worcester, Estados Unidos, en noviembre de 1962, se desempeñaba hasta ahora como nuncio apostólico en Hungría. Ordenado sacerdote en 1988 y doctor en Derecho Canónico, integra el servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994.

A lo largo de su carrera trabajó en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, además de desempeñarse en el área de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano.

Representación internacional

En 2007, el ahora nuevo nuncio en la Argentina fue designado representante permanente de la Santa Sede ante distintos organismos internacionales con sede en Viena, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

Posteriormente, en 2013, durante los últimos meses del pontificado de Benedicto XVI, fue nombrado arzobispo titular de Memfi y nuncio apostólico.

Desde entonces encabezó representaciones diplomáticas en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Senegal, Cabo Verde, Guinea Bissau y Mauritania, antes de ser enviado a Hungría en 2022. Además del inglés, habla francés, italiano, polaco y español.

Tras conocerse la designación, la Conferencia Episcopal Argentina difundió una carta firmada por su presidente, el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, y por el secretario general del organismo, el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro.

En el texto, los obispos expresaron su agradecimiento al Papa por el nombramiento y enviaron un saludo al nuevo representante diplomático. “Esperamos que su misión continúe fortaleciendo los vínculos de comunión entre la Sede Apostólica y la Iglesia que peregrina en estas tierras”, señalaron.

También convocaron a la comunidad católica a acompañar con oraciones el inicio del ministerio pastoral y diplomático de Banach en el país.

Desde Budapest, Banach envió una carta dirigida a las autoridades de la Iglesia argentina en la que manifestó su “alegría y honor” por representar al Santo Padre en la Argentina.

“Deseo cumplir este mandato con fidelidad a mi lema episcopal: Humanitate et Caritate”, expresó el arzobispo, quien además encomendó su misión a la protección de Nuestra Señora de Luján.

Fuentes eclesiásticas consultadas en Roma definieron al nuevo nuncio como “un moderado” y destacaron su perfil diplomático y pastoral.