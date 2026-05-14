IOMA hizo un pago parcial y los médicos de La Plata volvieron a atender a sus afiliados

La Agremiación Médica Platense informó que IOMA hizo efectivo un pago parcial "significativo" por lo que rehabilitó la prestación del servicio a partir de las 12 horas de este jueves. "La medida de suspensión anunciada ayer fue el resultado de haber agotado todas las instancias de diálogo y constituyó una decisión firme, responsable y necesaria en defensa del trabajo médico", explicaron los médicos de La Plata en un comunicado.

"La contundencia y el acompañamiento de toda la comunidad médica permitieron alcanzar una respuesta concreta del Instituto, que abonó casi la totalidad de la deuda reclamada", agregaron.

En ese sentido destacaron que "si bien el IOMA mantiene aún un saldo pendiente cercano a los 74 millones de pesos, la AMP considera oportuno levantar la medida para garantizar la cobertura de miles de afiliados y avanzar en la normalización de los pagos adeudados, que comenzarán a liquidarse en el día de la fecha".

Para cerrar, la Agremiación Médica Platense expresó: "Reafirmamos, una vez más, el compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos y la dignidad del trabajo profesional, sosteniendo una representación firme, responsable y basada en el consenso de toda la comunidad médica".