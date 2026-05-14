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Adorni bajo la lupa: la Justicia comprobó dos nuevas “escapadas” a un all inclusive en Entre Ríos

Adorni bajo la lupa: la Justicia comprobó dos nuevas “escapadas” a un all inclusive en Entre Ríos
14 de Mayo de 2026 | 17:46

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En las últimas horas, la Justicia comprobó una nueva “escapada” de Manuel Adorni en medio de la investigación vigente por más de veinte viajes locales y al exterior del funcionario de Javier Milei. En ese sentido, se detectó que visitó dos veces Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se alojó en un hotel de campo all inclusive.

“No tengo ninguna inconsistencia. Creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”, había señalado el jefe de Gabinete cuando inició la investigación en su contra durante el mes de marzo.

Ante ello, la Justicia detectó el destino elegido por Adorni en esos cuatro días. El funcionario reservó las cuatro noches en Bolacuá Hotel Club de Campo, un all inclusive ubicado a 15 minutos de la Ciudad, que ofrece una amplia gama de servicios y atracciones para la familia, como paseos a caballo, pileta, cine, arquería y tenis, entre otras prestaciones, según se observa en su página web.

La primera escapada se llevó a cabo entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024, mientras que la segunda fue entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025.

Para ambas estadías, el funcionario nacional reservó dos habitaciones dobles en un exclusivo hotel de campo, según informó una fuente del caso, por un costo total de $2.350.000 ($1.350.000 y $1.000.000 respectivamente). Los pagos se realizaron en efectivo a través de un depósito bancario.

Cabe señalar que, en sus intervenciones públicas, Adorni siempre evitó referirse a sus vacaciones, con el argumento de que formaban parte de su vida privada. Sin embargo, solamente desmintió viajes que no fueron acreditados por la Justicia, como uno a los parques de diversiones Disney, en Estados Unidos.

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