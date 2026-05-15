El Senado votó pliegos judiciales, incluido el de Mahiques padre

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Le dio una prórroga de 5 años como camarista. Su hijo es el actual ministro de Justicia. Debate por Rosatti, hijo del titular de la Corte
El Senado le abrió ayer la puerta a decenas de nuevos jueces. Fue al cabo de una extensa sesión en la que avaló los pliegos de unos 50 magistrados y fiscales enviados por el Ejecutivo. Entre otros, la prórroga por cinco años del mandato del camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques—, mientras hubo un acalorado debate en torno a la designación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Carlos Mahiques cumple 75 años en noviembre. La Constitución establece que los jueces deben cesar en sus funciones a esa edad, salvo que el Presidente los redesigne con aval del Senado por períodos de cinco años. Fue su propio hijo, el ministro de Justicia, quien envió el pliego para que el magistrado continúe en la Cámara Federal de Casación Penal.
Al momento de la definición, la propuesta consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos. Es decir que precisaba una mayoría simple y logró los dos tercios.
Otro pliego que generó expectativas fue el de Emilio Rosatti, propuesto como juez del Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su postulación tuvo una impugnación en contra, que fue rechazada por el oficialismo.
En la audiencia pública, el hijo del titular de la Corte se mostró moderado: “Mi compromiso y mi desafío, en caso de acceder al cargo, es poner empeño en que el engranaje sea lo mejor posible para que la justicia responda en tiempo oportuno, con la claridad suficiente y que el justiciable tenga resuelto el caso de la mejor manera”, señaló.
Ante una consulta del senador peronista Martín Soria sobre la propuesta de la Corte de modificar el sistema de concursos para designar jueces, el candidato respondió con cautela: “Está dentro de sus facultades, pero no es la única; hay más de una decena de proyectos para modificar el sistema de concurso y bajar la discrecionalidad”, argumentó.
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Lo que no quedó fuera del debate fue su recorrido en el orden de mérito: le fue bien en el examen escrito, pero obtuvo un menor puntaje en el análisis de antecedentes y quedó cuarto. Sin embargo, tras la entrevista personal subió al primer lugar de la terna, que fue aprobada por unanimidad en el plenario del Consejo de la Magistratura el 29 de mayo de 2024.
La Libertad Avanza consiguió en el Senado el aval de los bloques dialoguistas para unos 80 pliegos de la Justicia, incluyendo el de Rosatti hijo, en lo que fue leído como un guiño a la “familia judicial”.
El ingreso de los nuevos pliegos no fue gratuito. PRO, UCR y bloques provinciales venían frenando la firma de las ternas anteriores porque todas cubrían vacantes del AMBA. Esta semana, el Gobierno envió candidatos para juzgados del interior —Formosa, Rafaela, Neuquén, Salta, Mendoza, Bariloche, Santa Fe, entre otros— y eso desbloqueó las firmas. Los bloques dialoguistas terminaron avalando no solo los 20 pliegos tratados en la última audiencia, sino todos los discutidos en las reuniones previas: unos 80 en total.
Por otro lado, el proyecto para aprobar el pago de 171 millones de dólares a los fondos Bainbridge Ltd. y al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP naufragó antes de llegar al recinto. Al iniciar la sesión, el senador libertario Agustín Monteverde, presidente de la comisión de Presupuesto, propuso su pase a comisión: “Hemos recibido una adenda y para hacer el debido tratamiento se hace esta moción”, explicó.
El peronista Martín Soria fue más duro: señaló que se estaban retocando 60 artículos. Un libertario lo minimizó: “Es una cuestión técnica, menor, nada de fondo”.
En otro orden, el Senado también buscaba convertir en ley un proyecto para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.
La iniciativa incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración que puede realizarse de forma virtual.
Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
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