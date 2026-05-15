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Información General |LO ATRIBUYEN A LA CAÍDA EN LAS TASAS DE VACUNACIÓN

Meningitis: detectan un aumento de casos en el país

Meningitis: detectan un aumento de casos en el país
15 de Mayo de 2026 | 01:48
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En lo que va de 2026 se registraron ya en el país 172 casos de meningitis, una cifra que supera la mediana histórica de 152 casos esperable para esta altura del año. El dato, publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional, expone una tendencia que genera cierta preocupación por la caída en las tasas de vacunación.

La meningitis es la inflamación de las meninges, las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Puede ser causada por virus, bacterias, hongos o parásitos, aunque las formas bacterianas son las más severas. Estas infecciones pueden progresar con rapidez y provocar daño neurológico permanente o la muerte, especialmente en los grupos más vulnerables.

La vacunación es la herramienta más eficaz para prevenir las formas más graves. El Calendario Nacional incluye vacunas contra el meningococo, el neumococo y la Haemophilus influenzae tipo b.

Sin embargo, como señalan especialistas, su cobertura cae con el tiempo: la vacuna contra el meningococo alcanza el 83,5% en la primera dosis a los 3 meses, baja al 72,9% en el refuerzo de los 15 meses y se desploma al 51,9% en la dosis de los 11 años, cuando aumentan los contextos de convivencia cercana y el riesgo de transmisión.

Los síntomas de la meningitis aparecen de forma repentina: fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental. En bebés y recién nacidos los signos son menos específicos: irritabilidad, llanto persistente, somnolencia, rechazo al alimento o fontanelas abultadas.

Dentro de las meningitis bacterianas, el meningococo es uno de los principales agentes de cuadros graves y potencialmente fatales. La enfermedad presenta mayor incidencia en menores de un año, se mantiene elevada hasta los 5 años y registra una letalidad estimada de entre el 10% y el 15%. El retraso en el diagnóstico agrava el riesgo.

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