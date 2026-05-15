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Hallan un tipo sanguíneo que es único en el mundo

Hallan un tipo sanguíneo que es único en el mundo
15 de Mayo de 2026 | 01:49
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Los avances en secuenciación de ADN permiten descubrir grupos sanguíneos rarísimos que antes pasaban desapercibidos. El caso más reciente lo protagoniza una mujer originaria de Guadalupe, territorio francés del Caribe: un equipo de investigadores franceses identificó en su sangre un tipo jamás visto hasta el momento.

El hallazgo fue confirmado oficialmente por el Establecimiento Francés de Sangre (EFS) después de varios años de investigaciones y análisis genéticos avanzados. El nuevo sistema recibió el nombre de “Gwada negativo”, en referencia al origen de la paciente.

La historia comenzó hace 15 años, cuando la mujer acudió a análisis de rutina antes de someterse a una cirugía en París. Durante el estudio, los especialistas detectaron un anticuerpo completamente desconocido que llamó la atención de los investigadores. En aquel momento, la tecnología disponible no permitía profundizar demasiado en el caso y los recursos eran insuficientes para comprender qué provocaba aquella rara reacción sanguínea.

En 2019, gracias al desarrollo de las técnicas modernas de secuenciación de ADN, los científicos lograron identificar una mutación genética específica que explicaba la aparición de ese grupo sanguíneo extremadamente raro y completamente distinto a los catalogados anteriormente.

Los investigadores determinaron además que la paciente heredó el gen mutado tanto de su padre como de su madre, una combinación genética excepcional que habría dado lugar a ese perfil sanguíneo único.

Los especialistas consideran que la mujer podría ser incompatible con cualquier otro ser humano para una posible transfusión. Peyrard indicó que actualmente es “la única persona del mundo compatible consigo misma”, una circunstancia extraordinaria incluso dentro de la hematología especializada.

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La Organización Internacional de Transfusión Sanguínea reconoció el descubrimiento durante una reunión científica celebrada en Milán. Con esta incorporación, el catálogo mundial de sistemas de grupos sanguíneos asciende a 48 reconocidos oficialmente.

La mujer podría ser incompatible con otra persona para una posible transfusión

 

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