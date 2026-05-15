Hallan un tipo sanguíneo que es único en el mundo

Adorni sumó dos viajes relámpago y ordenan más medidas de prueba
Tras un pago de IOMA, los médicos platenses levantaron la protesta
Falsa cita en La Plata: una trampa sexual que acabó en extorsión
Emmanuel Horvilleur: “Siempre hice canciones bailables, buscando la luz”
Casa Metro presenta “La Luna Cautiva” y un show inmersivo con canciones de Fito Páez
El Senado votó pliegos judiciales, incluido el de Mahiques padre
El PJ bonaerense lanzó su escuela de formación política hacia 2027
Reclamo sindical en 7 y 50 contra el impacto del ajuste en el sistema sanitario
Diputado libertario: desde Milagro Sala al Tesla de US$ 250 mil
Las canastas básicas también con menos aumentos: 1,1% y 2,5%
El efectivo vuelve a ser atractivo: descuentos de hasta el 40% en comercios
Actividades: talleres en Villa Elisa, clases de plástica, festejo de jubilados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los avances en secuenciación de ADN permiten descubrir grupos sanguíneos rarísimos que antes pasaban desapercibidos. El caso más reciente lo protagoniza una mujer originaria de Guadalupe, territorio francés del Caribe: un equipo de investigadores franceses identificó en su sangre un tipo jamás visto hasta el momento.
El hallazgo fue confirmado oficialmente por el Establecimiento Francés de Sangre (EFS) después de varios años de investigaciones y análisis genéticos avanzados. El nuevo sistema recibió el nombre de “Gwada negativo”, en referencia al origen de la paciente.
La historia comenzó hace 15 años, cuando la mujer acudió a análisis de rutina antes de someterse a una cirugía en París. Durante el estudio, los especialistas detectaron un anticuerpo completamente desconocido que llamó la atención de los investigadores. En aquel momento, la tecnología disponible no permitía profundizar demasiado en el caso y los recursos eran insuficientes para comprender qué provocaba aquella rara reacción sanguínea.
En 2019, gracias al desarrollo de las técnicas modernas de secuenciación de ADN, los científicos lograron identificar una mutación genética específica que explicaba la aparición de ese grupo sanguíneo extremadamente raro y completamente distinto a los catalogados anteriormente.
Los investigadores determinaron además que la paciente heredó el gen mutado tanto de su padre como de su madre, una combinación genética excepcional que habría dado lugar a ese perfil sanguíneo único.
Los especialistas consideran que la mujer podría ser incompatible con cualquier otro ser humano para una posible transfusión. Peyrard indicó que actualmente es “la única persona del mundo compatible consigo misma”, una circunstancia extraordinaria incluso dentro de la hematología especializada.
LE PUEDE INTERESAR
Meningitis: detectan un aumento de casos en el país
LE PUEDE INTERESAR
El paso a paso para habilitar la nueva funcionalidad
La Organización Internacional de Transfusión Sanguínea reconoció el descubrimiento durante una reunión científica celebrada en Milán. Con esta incorporación, el catálogo mundial de sistemas de grupos sanguíneos asciende a 48 reconocidos oficialmente.
La mujer podría ser incompatible con otra persona para una posible transfusión
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí