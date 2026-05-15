Salud digital: las recetas, ahora en el celular

El Ministerio de Salud de la Nación incorporó la Receta Electrónica a la aplicación Mi Argentina. La nueva funcionalidad permite a los usuarios consultar desde el celular las prescripciones de medicamentos emitidas durante los 60 días previos a través de plataformas inscriptas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud (ReNaPDiS).

La medida representa un paso más en el proceso de interoperabilidad del sistema de salud, ya que integra en un entorno digital único información que hasta ahora se encontraba dispersa en distintas plataformas de prescripción y repositorios de recetas.

La integración se apoya en la Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), un identificador nacional que localiza cada prescripción de forma precisa y la vincula al CUIL del paciente. De ese modo, cada receta electrónica puede consultarse en la app de manera simple, sin duplicar registros y con plenas garantías de seguridad. Solo el titular de cada receta puede acceder a ella.

CÓMO ACTIVAR EL SERVICIO

Para acceder a la nueva funcionalidad, los usuarios deben habilitarla desde la sección “Suscribir servicios” de la aplicación, ingresar a Salud y seleccionar la opción “Recetas electrónicas”. Luego deben presionar el botón “Agregar” y confirmar con “Adherir servicio”.

Una vez completado ese último paso, las recetas quedan disponibles desde el botón Salud de la pantalla de inicio, donde aparece la sección Receta Electrónica con todas las prescripciones emitidas en el período habilitado.

El sistema opera mediante estándares internacionales de información, protocolos seguros y mecanismos de trazabilidad que garantizan la integridad y la confidencialidad de los datos médicos.

UN PROCESO EN MARCHA

El nuevo esquema que promueve la interoperabilidad entre las plataformas de prescripción, los repositorios de recetas y la aplicación Mi Argentina fue desarrollado en articulación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Ambos organismos vienen trabajando de manera sostenida para modernizar los procesos administrativos del sistema sanitario mediante la incorporación de soluciones tecnológicas.

La iniciativa se enmarca en un proceso más amplio que avanzó por etapas. En enero de 2025 se implementó la Receta Electrónica para la prescripción de medicamentos. En julio de ese año se oficializó la extensión de su uso al conjunto de las indicaciones médicas: fármacos de prescripción restringida, estudios, prácticas, procedimientos y dispositivos médicos.

Ahora la nueva implementación busca facilitar a las personas el acceso a su información personal de salud y, al mismo tiempo, garantizar la trazabilidad y el manejo seguro de los datos médicos en un sistema más moderno, eficiente y transparente.