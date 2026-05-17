La novela del Tesla ya tenía varios capítulos...

El diputado nacional Manuel Quintar protagoniza una nueva controversia vinculada a una Tesla Cybertruck, el vehículo eléctrico de alta gama que días atrás llamó la atención cuando apareció estacionado en el Congreso de la Nación.

Según trascendió, el legislador jujeño denunció por estafa a una concesionaria de la localidad bonaerense de Pilar tras asegurar que en 2025 pagó 285 mil dólares por una camioneta idéntica que nunca recibió.

De acuerdo con la denuncia, la operación se concretó mediante una combinación de pagos en efectivo y transferencias bancarias. Sin embargo, con el paso de los meses, la unidad jamás fue entregada. Frente a esa situación, Quintar presentó una denuncia ante la UFI N°2 de Pilar.

La investigación avanzó en las últimas horas con allanamientos realizados por la Policía Bonaerense en distintos puntos de la zona norte del Gran Buenos Aires. Además, la Justicia dispuso el embargo de varios vehículos pertenecientes a la concesionaria denunciada, con el objetivo de intentar recuperar el dinero abonado.

La llegada al congreso

La causa judicial tomó estado público apenas semanas después de que el diputado llegara al Congreso manejando otra Tesla Cybertruck, una de las camionetas más exclusivas y costosas del mercado internacional.

La imagen del vehículo se viralizó rápidamente en redes sociales y generó repercusiones tanto dentro como fuera de La Libertad Avanza, especialmente porque el Gobierno suele reivindicar un discurso de austeridad.

Lejos de esquivar la polémica, Quintar confirmó públicamente que la camioneta era de su propiedad. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde afirmó: “A mi nombre, con la mía”.

Al día siguiente, una grúa retiró el vehículo de las inmediaciones del Congreso. Aunque inicialmente circularon versiones sobre presuntas irregularidades vinculadas a la patente, desde el entorno del legislador aseguraron que fue el propio Quintar quien contrató el traslado para enviar la camioneta a Jujuy.

Un vehículo de lujo y alto impacto

La Tesla Cybertruck es una pick up eléctrica fabricada en Estados Unidos y una de las unidades más llamativas de la marca creada por Elon Musk.

Según explicaron allegados al diputado, la camioneta fue importada legalmente y se encuentra registrada a su nombre. Además, indicaron que se trata de “la versión grande, la de más potencia”.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la logística del traslado hacia el norte argentino. El vehículo posee una autonomía aproximada de 500 kilómetros por carga, mientras que la distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y San Salvador de Jujuy supera ampliamente los 1.400 kilómetros.

Quién es Manuel Quintar

Manuel Quintar asumió como diputado nacional en diciembre de 2023, tras el triunfo presidencial de Javier Milei. Oriundo de Jujuy, se presenta públicamente como abogado y empresario vinculado al sector de la salud privada.

El legislador posee participación en empresas relacionadas con servicios médicos y obras sociales en el norte argentino. Además, tuvo funciones de gestión en centros de salud privados de San Salvador de Jujuy.

A sus ingresos provenientes de la actividad privada se suma la dieta como diputado nacional. Según los registros oficiales de la Cámara de Diputados, un legislador nacional percibía a diciembre de 2025 un salario neto superior a los 4,5 millones de pesos mensuales.