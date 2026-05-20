Organizaciones sociales y sindicatos marchan contra el ajuste en Salud

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Organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores de la salud realizarán protagonizarán hoy una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública como forma de rechazar el recorte presupuestario del gobierno nacional que impacta sobre los hospitales, centro de salud y pacientes.
Bajo el lema “La salud no puede esperar”, la movilización comenzará a las 13 horas frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminará en Plaza de Mayo.
La demostración pública viene precedida de denuncias respecto de que el desfinanciamiento del sistema sanitario afecta el acceso a medicamentos, vacunas y tratamientos .
Entre los principales indicadores difundidos por los convocantes, señalan que el 80% de las obras sociales no logra cubrir con su recaudación el Programa Médico Obligatorio (PMO), lo que se traduce en una reducción de prestaciones y mayores dificultades para acceder a tratamientos.
Además, aseguran que la mitad de las personas que hoy se atienden en el sistema público cuenta con obra social o prepaga, un dato que refleja el deterioro de la cobertura del sector privado y el aumento de la presión sobre hospitales y centros de salud estatales.
En ese contexto, el Colegio de Médicos de la Provincia expresó su respaldo a la Marcha Federal y advirtió sobre el “profundo deterioro” que atraviesa el sistema sanitario argentino como consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento implementadas por el Gobierno Nacional.
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“La Salud Pública es un pilar democrático y no puede ser una variable de ajuste”, y convocó a profesionales, trabajadores y a la comunidad en general a participar de la movilización.
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