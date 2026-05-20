Actividades: concurso de fotografía y deportes

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CONCURSO PROVINCIAL DE FOTOGRAFÍA

La peña de las Bellas Artes lanzó un concurso para fotógrafos aficionados o profesionales. Inscripción gratuita. Tema “Mi ciudad: relatos cotidianos”. Con 500.000 pesos en premios. Recepción hasta el 28 de mayo a las 17. Consultas 221 541 9125 de 12.30 a 17.30.

DEPORTES EN VILLA LENCI

El Centro de Fomento Villa Lenci informó las actividades que se realizan en la entidad. Newcom, martes y jueves desde las 18:30;

Patín desde los 6 años hasta mayores, lunes ,miércoles y viernes desde las 18; Kickboxing desde los 6 años hasta adultos,

lunes, miércoles y viernes desde las 18; Taekwondo desde los 6 años hasta adultos, lunes a viernes desde las 18; Zumba de lunes a viernes desde las 14.30 hasta las 15.30. Consultas en la sede social de 22 y 76, en Altos de San Lorenzo.