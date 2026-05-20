Descargo por la toma de una vivienda en el Centro

Un comerciante de 58 años aseguró ser el legítimo dueño de la vivienda de 6 entre 57 y 58, donde en la tarde del lunes, desde la planta alta de la propiedad, amagó con incendiarla “para evitar que el verdadero tomador la siga ocupando ilegalmente”.

El episodio, que generó una fuerte conmoción entre vecinos y comerciantes de la cuadra, terminó cuando efectivos policiales que fueron al lugar lograron hacer desistir al hombre de su intención de quemar la casa y arrojarse al vacío.

Eduardo Astiazarán, el comerciante protagonista de esta historia, le dijo ayer a EL DIA que “hubo una confusión en el tema, porque quien está usurpando mi casa es un sujeto de 80 años que fue pareja de mi madre, quien falleció hace un año y medio”.

“Increíblemente, este tipo continúa disponiendo de la vivienda, que ahora me pertenece, beneficiado por una autorización judicial”, indicó Astiazarán, quien igualmente tiene su negocio de venta de pilas frente al inmueble en disputa. “Mis abogados están apelando ese fallo ante la Cámara, para poder recuperar lo mío cuanto antes”, finalizó.