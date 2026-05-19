Un camión sufrió una falla mecánica y perdió gran parte de su carga de carbón en la rotonda Favaloro

Un incidente vial generó complicaciones este martes por la tarde en Berisso, luego de que un camión sufriera una falla mecánica mientras circulaba por la rotonda René Favaloro y terminara derramando gran parte de la carga que transportaba sobre la calzada.

El episodio ocurrió cerca de las 17, cuando el vehículo avanzaba por avenida 60 desde La Plata y, al ingresar a la rotonda con dirección hacia Puente Roma, sufrió la rotura de una pieza del eje delantero conocida comúnmente como “la cúpula”.

El desperfecto provocó que el conductor perdiera estabilidad en plena curva y que el rodado quedara atravesado, mientras gran parte del carbón transportado se desparramó sobre uno de los carriles de avenida Génova.

Como consecuencia, el tránsito debió ser interrumpido en el sector que conecta la rotonda René Favaloro con Puente Roma, generando demoras y desvíos para los automovilistas que circulaban por la zona.

En el lugar trabajó personal policial junto a operarios encargados de retirar el material derramado y asistir en las tareas para despejar la cinta asfáltica y restablecer la circulación normal.

A pesar del impacto del incidente y las complicaciones vehiculares que ocasionó, no se reportaron personas heridas y todo quedó reducido a daños materiales.