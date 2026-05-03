Desde la prehistoria: nuestro mejor amigo ya estaba ahí

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La historia entre humanos y perros es mucho más antigua de lo que se creía. Nuevas investigaciones sitúan su presencia en Europa hace casi 16.000 años, unos 5.000 años antes de lo estimado hasta ahora. Este hallazgo no solo reescribe el origen de nuestros fieles compañeros, sino que también revela una relación que comenzó en tiempos remotos. El estudio, basado en análisis de ADN, identificó el rastro canino más antiguo en un pequeño cachorro que vivió hace unos 15.800 años en lo que hoy es Turquía. Probablemente similar a un lobo, este animal ya mostraba señales de cercanía con los humanos: fue enterrado junto a ellos, lo que sugiere un vínculo especial. Aunque no se sabe con certeza qué rol cumplían estos primeros perros —si ayudaban en la caza o servían como guardianes—, todo indica que existía una conexión fuerte, incluso emocional. Además, los científicos descubrieron que los perros de los primeros agricultores europeos descienden directamente de aquellos que convivían con cazadores-recolectores, lo que demuestra una continuidad sorprendente. Así, mucho antes de convertirse en mascotas, los perros ya caminaban junto a nosotros, iniciando una historia compartida que sigue hasta hoy.
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