Impugnan la domiciliaria a un ciudadano de origen ruso

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La Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo de su titular, el fiscal con funciones de coordinación en el Distrito General Roca, Fernando Arrigo, junto con los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, interpuso un recurso de impugnación para que se revoque la prisión domiciliaria concedida hace una semana al ciudadano ruso K.R., acusado como presunto líder de una organización transnacional con fines de trata de personas.
La fiscalía cuestionó la decisión adoptada el 23 de abril pasado por los jueces de Revisión del Distrito General Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, quienes hicieron lugar parcialmente al planteo de la defensa y dispusieron que el imputado cumpla la prisión preventiva en un domicilio de la localidad bonaerense de San Vicente.
Respecto de las otras 20 personas imputadas en el caso -19 mujeres y un hombre-, se mantuvo la prohibición de salida del país y se extendió a 15 días la obligación de presentarse ante una dependencia policial.
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