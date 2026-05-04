Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |BARILOCHE

Impugnan la domiciliaria a un ciudadano de origen ruso

Impugnan la domiciliaria a un ciudadano de origen ruso

Archivo

4 de Mayo de 2026 | 00:49
Edición impresa

La Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo de su titular, el fiscal con funciones de coordinación en el Distrito General Roca, Fernando Arrigo, junto con los auxiliares fiscales Gustavo Revora y Tomás Labal, interpuso un recurso de impugnación para que se revoque la prisión domiciliaria concedida hace una semana al ciudadano ruso K.R., acusado como presunto líder de una organización transnacional con fines de trata de personas.

La fiscalía cuestionó la decisión adoptada el 23 de abril pasado por los jueces de Revisión del Distrito General Roca, Richar Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, quienes hicieron lugar parcialmente al planteo de la defensa y dispusieron que el imputado cumpla la prisión preventiva en un domicilio de la localidad bonaerense de San Vicente.

Respecto de las otras 20 personas imputadas en el caso -19 mujeres y un hombre-, se mantuvo la prohibición de salida del país y se extendió a 15 días la obligación de presentarse ante una dependencia policial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal

“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”

UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades

Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal

VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad

Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
Espectáculos
El fútbol invade las pantallas: el aluvión de estrenos que llega antes del Mundial
Otra vez el corazón roto: Pampita, separada, se fue a Miami “a pasar las penas”
A un ganador del Oscar le hicieron pagar por viajar con el premio... y se lo perdieron
Adabel “tomó decisiones que no comparto”, dijo su ex
Se casaron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
Deportes
VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Pereyra lo hizo crecer y ese mérito tiene gran peso
El Lobo se queda sin su figura para los playoffs
“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”
El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco
La Ciudad
Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias
UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades
Sin pisada firme: alerta por la crisis del rubro zapatería en La Plata
Resistencia vecinal ante el ocaso del servicio de la telefonía fija
El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga
Información General
Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
La mitad de los personas con asma no la controla
Fin de semana largo con movimiento pero bajo gasto
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA llama a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla