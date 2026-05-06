Cómo pagó Adorni las reformas en el country y la declaración clave de un empresario por el departamento en Caballito

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Se conocieron detalles de las obras en la vivienda en un barrio privado del jefe de Gabinete
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Después que Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las refacciones en la casa que tiene Manuel Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, declaró ante la Justici que recibió 245.000 dólares en efectivo para realizar su trabajo, se supo que el jefe de Gabinete realizó los pagos de entre 20.000 y 40.000 dólares y sin factura.
Tabar, quien es socio del grupo Alta Arquitectura, fue llamado a indagatoria ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, como parte de la ronda de testimonios, en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito de parte del funcionario.
En su declaración, Tabar señaló que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble. Esa obra determinó un monto significativamente superior a los 120 mil dólares que Adorni habría pagado originalmente por la compra de la vivienda.
Posteriormente, confirmó que dichas obras se realizaron en un lote de 400 metros cuadrados, en un periodo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Durante su presentación en los Tribunales de Comodoro Py, el contratista entregó documentación que incluye presupuestos, contratos y facturas para completar y fundamentar su declaración.
Asimismo, dejó su teléfono celular a disposición de la justicia para que sea sometido a peritaje, con el objetivo de analizar las comunicaciones que realizó tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa Bettina Angeletti.
Según trascendió, el primer pago fue el 16 de noviembre de 2024 por 35 mil dólares en efectivo y lo hizo Adorni, como la mayoría de los desembolsos posteriores, por los que no recibió ningún comprobante. Luego realizaría pagos de 20 mil dólares, otro de 10 mil dólares, una semana después otro pago de 20 mil dólares y hasta de 40 mil dólares con los que se llegó a un monto de 225.000 dólares, quedando un saldo de 20.929 dólares que se canceló con la finalización de los trabajos.
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Hoy se presentó a declarar por primera vez Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que le habría prestado dinero al jefe de Gabinete y socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora y gestor de la venta del departamento adquirido por Adorni en Caballito, quien ya declaró hace dos semanas.
Miano deberá presentar su celular, además de facturas y tickets vinculados al pago de expensas y refacciones de la propiedad para verificar si los pagos se realizaron según lo declarado.
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