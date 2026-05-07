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Opinión |ENFOQUE

Un año de León XIV: moderación y Trump

CLÉMENT MELKI

7 de Mayo de 2026 | 02:06
Edición impresa

Elegido papa hace un año, León XIV ha visto cómo su estilo, caracterizado por la moderación, queda opacado por el choque frontal con el gobierno de su compatriota estadounidense Donald Trump, que ha puesto sus llamamientos pacifistas en el punto de mira.

Desde su elección el 8 de mayo de 2025 al frente de la Iglesia católica, el mundo esperaba ver con especial interés la relación de Robert Francis Prevost con su país natal.

Lo que se perfiló fue un duelo entre el primer pontífice estadounidense de la historia y las ambiciones belicistas de Trump.

Pero durante meses, este políglota de la orden de San Agustín y exmisionero en Perú, donde incluso se nacionalizó, ha cultivado una sobria prudencia teñida de discreción, que contrasta con la espontaneidad de su predecesor argentino Francisco (2013-2025).

Tomándose su tiempo para los nombramientos en los puestos clave de la Curia romana, León XIV impone su escucha metódica y sus prioridades sociales: lucha contra la pobreza, peligros de la inteligencia artificial (IA), justicia ambiental y defensa de la paz.

Partidario de una gobernanza más transversal que asocie estrechamente a los cardenales, también delega en los asuntos más delicados.

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Hasta el punto de permitir que la jerarquía católica estadounidense denuncie ciertas decisiones de la administración Trump, en particular sobre la política migratoria y la violencia policial.

En noviembre de 2025, los obispos estadounidenses publicaron así una carta sin precedentes, en la que denunciaban la “difamación” de los extranjeros y los atentados contra la dignidad de los inmigrantes.

Se trata de una estrategia asumida en Roma, destinada a mantener un diálogo con Washington sin renunciar a una respuesta moral. Pero la “diplomacia de la fuerza” denunciada por León XIV acabó reduciendo su margen de maniobra, y empujándolo a salir de su reserva.

Primero en enero, cuando criticó una guerra que “ha vuelto a estar de moda” y luego con el inicio, a finales de febrero, de los bombardeos de Estados Unidos e Israel que desataron una guerra con Irán, cuando calificó de “inaceptables” las amenazas de Trump de “aniquilar la civilización iraní”.

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