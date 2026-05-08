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Caen los partidos tradicionales y avanzan los populismos de derecha en Reino Unido

Caen los partidos tradicionales y avanzan los populismos de derecha en Reino Unido
8 de Mayo de 2026 | 14:48

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El mapa político británico atraviesa una transformación profunda. Las elecciones locales celebradas en el Reino Unido dejaron un dato imposible de ignorar: el crecimiento explosivo de la derecha populista y antiinmigración, representada por Reform UK, el partido liderado por Nigel Farage, que logró avances históricos en territorios tradicionalmente dominados por el laborismo.

El resultado golpeó de lleno al primer ministro británico, Keir Starmer, cuyo partido sufrió fuertes pérdidas en varios de sus bastiones históricos del norte de Inglaterra y los Midlands. Aunque los sondeos ya anticipaban un escenario complicado para el oficialismo, la magnitud del retroceso encendió alarmas dentro del Partido Laborista y aceleró las tensiones internas sobre el liderazgo del jefe de gobierno.

En paralelo, el avance de Reform UK volvió a poner en el centro del debate europeo el crecimiento de las fuerzas populistas de derecha, un fenómeno que se repite en distintos países del continente y que tiene como principales motores el rechazo a los partidos tradicionales, la crisis económica, el descontento social y el endurecimiento del discurso sobre inmigración.

Farage capitaliza el malestar social

El gran ganador de la jornada fue Nigel Farage, histórico referente del Brexit y líder de Reform UK, quien celebró los resultados como un “cambio histórico en la política británica”.

La formación de derecha logró conquistar cientos de bancas locales y avanzó especialmente en regiones obreras que durante décadas fueron consideradas fortalezas laboristas. Muchas de esas zonas habían votado masivamente a favor de abandonar la Unión Europea en el referéndum del Brexit y ahora vuelven a expresar un fuerte malestar con el establishment político.

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Farage aseguró que su partido obtuvo “porcentajes asombrosos” en áreas tradicionalmente alineadas con el Labour y sostuvo que Reform UK ya logró consolidarse como una fuerza nacional con proyección de largo plazo.

Los datos preliminares mostraron un escenario contundente: mientras Reform UK acumulaba más de 350 nuevos escaños locales, los laboristas apenas superaban los 240 y sufrían pérdidas importantes en municipios clave del norte inglés.

El fenómeno dejó al descubierto un cambio profundo en el comportamiento electoral británico, donde sectores obreros históricamente vinculados al laborismo comenzaron a migrar hacia discursos nacionalistas, antiinmigración y antisistema.

Starmer resiste la presión interna

Tras conocerse los primeros resultados, Keir Starmer reconoció públicamente el duro golpe electoral y admitió que se trató de una jornada “muy difícil” para su espacio político.

Sin embargo, rechazó de plano las versiones que hablan de una posible renuncia y afirmó que continuará al frente del gobierno.

“No voy a renunciar y sumir al país en el caos”, expresó el primer ministro en un comunicado, intentando mostrar firmeza frente a las crecientes críticas internas y externas.

El problema para Starmer es que la derrota reactivó las disputas dentro del laborismo. Sectores vinculados al ala más progresista del partido consideran que el gobierno perdió conexión con buena parte de su base social y que el actual liderazgo no logra ofrecer respuestas claras frente a la crisis económica y el deterioro del poder adquisitivo.

Uno de los dirigentes que alzó la voz fue John McDonnell, exresponsable económico del laborismo durante la conducción de Jeremy Corbyn, quien aseguró que un eventual cambio de liderazgo “debe estar sobre la mesa” si los resultados finales confirman el desastre electoral.

Aun así, dentro del partido también existe temor a abrir una crisis interna mayor en medio de un escenario político extremadamente fragmentado.

El fin del bipartidismo británico

Uno de los datos más relevantes de las elecciones es el fuerte debilitamiento del histórico sistema bipartidista británico.

Durante décadas, la política del Reino Unido estuvo dominada casi exclusivamente por laboristas y conservadores. Pero los resultados actuales muestran un escenario mucho más fragmentado, con cinco fuerzas nacionales disputando espacios de poder: Labour, Conservadores, Reform UK, Verdes y Liberal Demócratas.

Especialistas consideran que este proceso marca un reordenamiento político de gran escala. El crecimiento simultáneo de Reform UK y de los Verdes refleja un rechazo creciente hacia las estructuras tradicionales de representación.

Mientras la derecha populista capta votos vinculados al enojo por la inmigración y la crisis económica, los Verdes avanzan especialmente entre sectores urbanos progresistas desencantados con el laborismo.

Los conservadores, por su parte, también sufrieron pérdidas en varias regiones, especialmente frente al avance de Reform UK en zonas rurales y del este inglés. Sin embargo, resistieron mejor de lo previsto en Londres y evitaron un colapso mayor.

El peso de la inmigración y la crisis económica

El crecimiento de la ultraderecha británica no puede entenderse sin el contexto económico y social que atraviesa el país.

La crisis del costo de vida, el aumento de precios, las dificultades para acceder a viviendas y servicios básicos y el desgaste político tras años de inestabilidad generaron un fuerte voto de protesta contra el oficialismo y contra los partidos tradicionales en general.

En ese clima, la inmigración volvió a convertirse en uno de los temas centrales de campaña.

Reform UK construyó gran parte de su discurso sobre el endurecimiento de las políticas migratorias y el rechazo a la llegada de inmigrantes irregulares por el Canal de la Mancha. Desde 2018, cerca de 200 mil personas arribaron al Reino Unido a través de esa ruta marítima, una cifra que alimentó el debate político y el malestar social en numerosos sectores conservadores y obreros.

El fenómeno no es exclusivo del Reino Unido. En distintos países europeos crecieron fuerzas nacionalistas y populistas de derecha que capitalizan el descontento social y cuestionan tanto a los gobiernos tradicionales como a las instituciones supranacionales.

Escocia y Gales también muestran cambios

Las elecciones también dejaron señales de transformación política en otras regiones del Reino Unido.

En Gales, el laborismo enfrenta el riesgo de perder por primera vez el control político desde la creación del Parlamento galés en 1999. Allí creció con fuerza el partido nacionalista de izquierda Plaid Cymru, aunque Reform UK también logró avances importantes.

En Escocia, en tanto, el escenario se volvió más competitivo de lo esperado. Aunque el Partido Nacional Escocés (SNP) continúa siendo la principal fuerza, los laboristas podrían quedar relegados incluso detrás de Reform UK en algunos sectores.

El panorama confirma que la fragmentación política ya no es un fenómeno aislado sino una tendencia estructural dentro del Reino Unido.

Una tendencia que atraviesa Europa

El resultado británico vuelve a reflejar un proceso que atraviesa gran parte de Europa: el desgaste de los partidos tradicionales y el ascenso de fuerzas populistas, nacionalistas o antisistema.

Desde Francia hasta Italia, pasando por Alemania, Países Bajos o Austria, distintos movimientos de derecha lograron capitalizar el enojo social, el rechazo a las élites políticas y el temor vinculado a la inmigración y la inseguridad económica.

En el Reino Unido, ese fenómeno ahora golpea de lleno al gobierno de Keir Starmer, que enfrenta el desafío de recuperar apoyo popular en medio de un escenario político cada vez más fragmentado, imprevisible y polarizado.

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